聽新聞
0:00 / 0:00

最後一夜！高雄市立大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高醫大體系各院院長都到大同醫院迎接醫護回到高醫。記者郭韋綺／攝影
高醫大體系各院院長都到大同醫院迎接醫護回到高醫。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜，300多名夜班醫護人員在大廳舉辦深夜告別趴，有醫護激動相擁而泣，最後一起倒數度過難忘的跨年夜，午夜時分，高醫大校長余明隆率領體系各院院長及主管在大同醫院門口，迎接醫護回歸高醫體系。

余明隆致詞說，要說的只有感謝，15年前從貨櫃屋開始，為了重新整修大同醫院，大家很克難在貨櫃屋看診，大同能有今日成果，每一寸地方，都是大家一同努力得來，感謝一路以來為市民健康付出的同仁，相信未來一定可以更好，並祝福未來的大同。

大同醫院長郭昭宏表示，病人病歷交接過程非常平順，心情帶點感傷，但又充滿驕傲，感傷的是努力了15年還是要把這裡交出去，驕傲的是15年來表現非常亮眼，所有同仁都是一樣的心情。

郭昭宏說，昨天最後一天，與市府、長庚做了最好的交接，盼望繼續維持大同醫療品質，大同醫院1000多位員工，大概有近900人回歸高醫，這是最讓他感到欣慰，期待同仁回到體系後有更好的自我成長。

高醫大附設中和紀念醫院長王照元說，高醫能把大同醫院從沒沒無聞做到全世界最好的社區醫院，相信這成績很難被打破。15年來，高醫投資大同醫院逾20億元，囊括大小獎項共計349項。

急診室護理師陳瑞琴說，相信這不是一個結束，而是一段新旅程的開始，也很感謝高醫體系主管到大同醫院來接他們回家，「給我們勇氣踏出大同醫院」。

堅守到最後一刻，完成交接任務，最後一位走出大同醫院的急診室護理長黃美琴說，在大同醫院15年，很開心圓滿結束，也非常引以為傲，「我們把大同做得很好，期許下一個經營者可以持續下去」。

高醫在大同醫院的招牌將拆下帶走。記者郭韋綺／攝影
高醫在大同醫院的招牌將拆下帶走。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
高醫大法人轄下各院院長都到齊，到大同醫院迎接醫護人員回到高醫體系。記者郭韋綺／攝影
高醫大法人轄下各院院長都到齊，到大同醫院迎接醫護人員回到高醫體系。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主，高醫最後一夜，醫護相擁而泣。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主，高醫最後一夜，醫護相擁而泣。記者郭韋綺／攝影

主管 長庚 高醫

延伸閱讀

12強中華隊選手來高雄跨年 陳柏清、許富凱合唱台語歌

陳菊身體健康亮紅燈 在高醫接受治療照護中

高雄市立大同醫院明年起長庚接手 停開美容體雕醫美門診項目

高市大同醫院由長庚接手 元旦起24小時接生、兒科急診

相關新聞

高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨...

徐佳瑩高雄跨年唱「APT、姊姊」融合版 迎接250秒煙火

2025高雄跨年晚會在夢時代開唱，除了K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK開唱經典歌曲之外，歌后徐佳瑩將...

影／全台最長！義大世界999秒環場煙火迎接2025年

「Happy New Year！」連續16年舉辦跨年晚會的高雄義大世界此次施放全台最長999秒煙火，重現環場跑動煙火壯觀...

12強中華隊選手來高雄跨年 陳柏清、許富凱合唱台語歌

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊女神一粒在台上熱歌勁舞，台...

金門跨年晚會吸引2千民眾熱情參與 人潮擠爆新市里

2025金門跨年晚會今天晚間在金湖鎮新市里籃球場熱鬧登場，吸引近2千位民眾到場參與，爆滿的人潮將會場與周邊的市集擠得水洩...

最後一夜！高雄市立大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。