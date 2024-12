高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024,迎接2025嶄新一年!高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台,和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人,與市民一同跨年倒數,迎來250秒亞灣跨年煙火,31萬人次共襄盛舉;陳其邁表示,2025年喜逢高雄「設市百年」,浪漫花火象徵高雄將迎向更美好的下個百年。

2025高雄跨年晚會於夢時代展開,陳其邁頭戴造型裝飾出場,祝福大家心想事成,每天快樂平安,眾人齊聲倒數後,迎來250秒亞灣跨年煙火,象徵2025年分分秒秒都精彩燦爛、花火照亮港都夜空,同時搭配火星人布魯諾經典情歌「Just the Way You Are」,和夢時代摩天輪彩虹燈光呼應,呈現浪漫難忘的跨年煙火秀。

2025高雄跨年晚會邀請超強「六金級」卡司,包含金曲歌后歌王LaLa徐佳瑩與音樂鬼才盧廣仲,以及韓國天團2NE1成員SANDARA PARK首度來台跨年,現場還有麋先生、告五人、滅火器等20組人氣歌手及團體輪番演出及世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光。