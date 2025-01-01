高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨年倒數，迎來250秒亞灣跨年煙火，31萬人次共襄盛舉；陳其邁表示，2025年喜逢高雄「設市百年」，浪漫花火象徵高雄將迎向更美好的下個百年。

2025高雄跨年晚會於夢時代展開，陳其邁頭戴造型裝飾出場，祝福大家心想事成，每天快樂平安，眾人齊聲倒數後，迎來250秒亞灣跨年煙火，象徵2025年分分秒秒都精彩燦爛、花火照亮港都夜空，同時搭配火星人布魯諾經典情歌「Just the Way You Are」，和夢時代摩天輪彩虹燈光呼應，呈現浪漫難忘的跨年煙火秀。

2025高雄跨年晚會邀請超強「六金級」卡司，包含金曲歌后歌王LaLa徐佳瑩與音樂鬼才盧廣仲，以及韓國天團2NE1成員SANDARA PARK首度來台跨年，現場還有麋先生、告五人、滅火器等20組人氣歌手及團體輪番演出及世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光。