高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年
揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨年倒數，迎來250秒亞灣跨年煙火，31萬人次共襄盛舉；陳其邁表示，2025年喜逢高雄「設市百年」，浪漫花火象徵高雄將迎向更美好的下個百年。
2025高雄跨年晚會於夢時代展開，陳其邁頭戴造型裝飾出場，祝福大家心想事成，每天快樂平安，眾人齊聲倒數後，迎來250秒亞灣跨年煙火，象徵2025年分分秒秒都精彩燦爛、花火照亮港都夜空，同時搭配火星人布魯諾經典情歌「Just the Way You Are」，和夢時代摩天輪彩虹燈光呼應，呈現浪漫難忘的跨年煙火秀。
2025高雄跨年晚會邀請超強「六金級」卡司，包含金曲歌后歌王LaLa徐佳瑩與音樂鬼才盧廣仲，以及韓國天團2NE1成員SANDARA PARK首度來台跨年，現場還有麋先生、告五人、滅火器等20組人氣歌手及團體輪番演出及世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光。
跨後登場的金曲歌王盧廣仲，2025年首唱就獻給高雄，以招牌經典「早安晨之美」向新的一年說早安，除了大家熟悉的經典「魚仔」、「刻在我心底的名字」等歌曲外，近來發行後掀起各行各業翻唱熱潮的「手機錢包鑰匙煙」，讓全場有一個難忘的跨年夜晚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言