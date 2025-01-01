徐佳瑩高雄跨年唱「APT、姊姊」融合版 迎接250秒煙火

2025高雄跨年晚會在夢時代開唱，除了K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK開唱經典歌曲之外，歌后徐佳瑩將謝金燕的「姊姊」和時下夯曲「APT」完美融合；最後在市長陳其邁的倒數聲中，舞台後方綻放長達250秒煙火秀，迎接全新2025年，金曲歌王盧廣仲則將2025年首唱就獻給高雄，用招牌歌曲「早安晨之美」向新的一年說早安。

SANDARA PARK一襲紅黑戰袍登場，一連帶來「I Am The Best」和「Go Away」等經典歌曲，也有「FESTIVAL」、「DARA DARA」等獨唱表演，最後還獻唱精心準備的中文抒情歌曲「你要的愛」，她說小時候很喜歡看流星花園，喜歡「你要的愛」，因此很想要唱，這次終於如願，並說2NE1今年將在台北開演唱會，成員們久違合體，大家都很期待。

穿著一身紅色長洋裝的徐佳瑩除了唱自己的歌曲極限、你敢不敢、行走的魚，也特別翻唱周興哲「永不失聯的愛」，她說希望把所有的愛帶到2025年，期待2025年有新的創作、新的專輯，自己來有很多曲風都還未試過，「很榮幸跟這麼多一起跨年，希望大家健康平安、被愛包圍」。

徐佳瑩在第二段的歌曲準備歡樂組曲，先是唱「現在不跳舞要幹嗎」，接著唱謝金燕的「姊姊」，唱到一半又接上目前的夯曲「APT」，2首歌交互著唱，中韓結合的曲風，為今晚帶來一大高潮，台下一名歌迷大喊「完全融合」，也有人說只能徐佳瑩的唱功能達到如此，組曲最後再加上新年歌，唱完後她問歌迷「有沒有快樂呢？」現場最多高達31萬人。