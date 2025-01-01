影／全台最長！義大世界999秒環場煙火迎接2025年

「Happy New Year！」連續16年舉辦跨年晚會的高雄義大世界此次施放全台最長999秒煙火，重現環場跑動煙火壯觀場面。現場約5萬人一起倒數計時，獨特的光柱煙火劃破夜空，引領16分鐘各式煙火輪番登場，繽紛宣告2025年到來。

紫耀義大跨年煙火秀今年以獨家光之柱煙火震撼登場，一開始即帶著滿滿能量衝入夜空為煙火揭開序幕，緊接著環場跑動煙火經典重現，西班牙頂級煙火彈呈現出繽紛煙花面貌，高空煙火則為視聽帶來絢麗饗宴。

義大世界指出，999秒煙火分成四個篇章，第一篇章「宇宙新章」是模擬行星運行，象徵2025年在無垠星空中展開、充滿無限可能，睽違6年的環場跑動煙火再現，煙火沿著整個施放場地奔跑燃放。

第二篇章「龍蛇翱翔」突顯傳統文化蛇的神祕崇聖感，展現蛇年祥瑞之氣。第三篇章「未來之光」以光之柱煙火登場，象徵點亮新年及展望未來，並以耀眼的銀色、藍色煙火搭配蛇形的煙火圖樣。

第四篇章「世界之舞」高空煙火夢幻盛開，搭配不同地區的特色音樂，展現多元文化的交融，祈求世界和平與繁榮，與珍愛的人一同享有最歡樂的時刻。