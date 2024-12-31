高雄夢時代跨年晚會 吸引16萬人湧入

高雄市跨年晚會今天在夢時代購物中心旁舉行，湧入16萬人；高雄義大世界連16年辦跨年煙火秀，吸引大批人潮。高捷公司統計，截至晚間10時，全線出站運量超過23萬人次。

跨年晚會眾星雲集，包括金曲獎歌手盧廣仲、徐佳瑩、許富凱、歌手阿跨面、樂團告五人、麋先生、滅火器、U:NUS及韓國女團2NE1成員Sandara Park等，世界12強棒球賽國手張政禹、陳柏清也登台。

告五人在台上宣布，2025年準備錄製新專輯，4月在高雄辦演唱會，期待用新作品和大家見面。

據高雄市政府初步估計，截至晚間10時50分，現場已湧入16萬人。高雄捷運股份有限公司統計，截至晚間10時，全線出站運量已達23萬5270人次，其中夢時代附近凱旋站進站8100人次、出站2萬7507人次。

高雄吉祥物「高雄熊」與統一、蝦皮、中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊、日月光半導體製造股份有限公司和台灣人壽保險股份有限公司吉祥物也登場一起迎新年，在倒數前夕，高雄市長陳其邁率高市府團隊陪市民一同迎接2025年，跨年後還有250秒絢爛煙火。

此外，不少人下班後湧入義大世界，就為卡位最佳拍照點，欣賞999秒跨年煙火。

義大世界表示，截至晚間9時，現場約2.6萬人次，汽、機車位仍有5成，未啟動交通管制。煙火有4大主題，更有睽違6年環場跑動煙火經典再現，翻玩科幻創意毫無冷場，一同邁向2025科技年。