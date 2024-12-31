12強中華隊選手來高雄跨年 陳柏清、許富凱合唱台語歌

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊女神一粒在台上熱歌勁舞，台語歌王許富凱則演唱謝金燕的經典歌曲「含淚跳恰恰」，還與2024世界棒球12強賽中華隊員陳柏清合唱歌曲，另一名12強棒球賽選手張政禹也回到故鄉、站上舞台，台下球迷瘋狂不已。

台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊帶來青春活力的舞蹈演出，帶領大家跳舞應援歌曲「葉保弟」 ，大量粉絲高舉各個隊員的毛巾、立牌，不少球迷跟著一起跳，氣氛high到最高點，除了女神一粒向大家打招呼外，移居高雄「最強外掛」安芝儇則用韓文向大家拜年；主持人歐漢聲看到「整排女神」笑說每個人的IG粉絲人數太可怕，「我都汗顏了」。

活動中途現場播放影片，由曾獲金鐘最佳主持人獎的田徑小王子張庭瑚攜手台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊人氣成員一粒、螢螢帶領觀眾上山下海、探索城市，共同尋找高雄熊蹤影，最後就在2025高雄跨年晚會現場找到啦，張庭瑚隨後也獻唱「New divide」、「我說了謊」2首歌。

今年5月才在高雄開唱的台語歌王許富凱這次也回歸高雄跨年舞台，高雄在地人的他對大家說 「我回來了」，祝福歌迷蛇年行大運，做事情不會「蛇來蛇去」，最後他邀請2024世界12強棒球賽選手陳柏清一起合唱歌曲「棉照被」，兩人唱到副歌時還一起手舉愛心，陳柏清難得獻出歌聲，不時面露靦腆笑容。