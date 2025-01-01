聽新聞
0:00 / 0:00

高雄明誠國小三角錐封路 警責令改善

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄報導
高雄市鼓山區明誠國小校門口圍起三角錐，妨礙行人走斑馬線，Google地圖也拍得一清二楚。圖／擷取自Google地圖
高雄市鼓山區明誠國小校門口圍起三角錐，妨礙行人走斑馬線，Google地圖也拍得一清二楚。圖／擷取自Google地圖

高雄市鼓山區明誠國小校門口因被學校用三角錐與禁止線封住，無行人道可走，引發民眾抱怨。校方說，是為防範汽機車閃避等紅綠燈抄捷徑「切」入校地而設。警方調查，三角錐占用道路水溝蓋範圍屬違規，責令改善，請相關單位會勘提改善方案。

明誠國小位於十字交叉路口，校門口長期擺放三角錐和護欄，民眾怨，未免太離譜，沒有人行道，連少數能走的路都被三角錐跟禁止線封得死死，拍影片上傳社群平台，掀起熱議，有網友說「行穿線接不到人行空間」、「這是私設道路的吧」。

校方說明，長期觀察汽機車為閃避等紅燈時間，不願等待綠燈再右轉，直接切入校地甚至車速很快，若校地又有停車，可能造成對向車道視線死角，發生車禍，考量安全才設三角錐和圍欄。

校方強調，維護行人行走權益，歡迎民眾走入學校退縮地，學生上課後會撤掉圍欄，友善鄰里，但也提醒注意學童安全。

教育局指出，該處屬學校退縮地，往例作為學生上放學接送處，因常有民眾行駛機車鬼切轉角造成危險而設三角錐。

教育局請學校改以兩層簡易式圍籬，保留行穿線出入口，圍出簡易人行通道，提供連續人行空間。

警方說，三角錐占用道路水溝蓋屬違規，已責令校方退至私人土地，因車流與設施影響，行人停等紅綠燈可能面臨潛在危險，報請相關單位會勘，提改善方案。

人行道 校地 行人

延伸閱讀

過程全被拍！陸已婚高中師辦公室擁吻女學生 影片外流網怒罵：太離譜

屏東跨年、元旦活動 各地陸續交管

影／高雄某小學三角錐圍校地行人怨無路可走 校方：防汽機車切入

歲末年終大掃除 花蓮市區2要道下周封路5天清洗

相關新聞

高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨...

徐佳瑩高雄跨年唱「APT、姊姊」融合版 迎接250秒煙火

2025高雄跨年晚會在夢時代開唱，除了K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK開唱經典歌曲之外，歌后徐佳瑩將...

影／全台最長！義大世界999秒環場煙火迎接2025年

「Happy New Year！」連續16年舉辦跨年晚會的高雄義大世界此次施放全台最長999秒煙火，重現環場跑動煙火壯觀...

12強中華隊選手來高雄跨年 陳柏清、許富凱合唱台語歌

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊女神一粒在台上熱歌勁舞，台...

金門跨年晚會吸引2千民眾熱情參與 人潮擠爆新市里

2025金門跨年晚會今天晚間在金湖鎮新市里籃球場熱鬧登場，吸引近2千位民眾到場參與，爆滿的人潮將會場與周邊的市集擠得水洩...

最後一夜！高雄市立大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。