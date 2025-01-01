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高雄明誠國小三角錐封路 警責令改善
高雄市鼓山區明誠國小校門口因被學校用三角錐與禁止線封住，無行人道可走，引發民眾抱怨。校方說，是為防範汽機車閃避等紅綠燈抄捷徑「切」入校地而設。警方調查，三角錐占用道路水溝蓋範圍屬違規，責令改善，請相關單位會勘提改善方案。
明誠國小位於十字交叉路口，校門口長期擺放三角錐和護欄，民眾怨，未免太離譜，沒有人行道，連少數能走的路都被三角錐跟禁止線封得死死，拍影片上傳社群平台，掀起熱議，有網友說「行穿線接不到人行空間」、「這是私設道路的吧」。
校方說明，長期觀察汽機車為閃避等紅燈時間，不願等待綠燈再右轉，直接切入校地甚至車速很快，若校地又有停車，可能造成對向車道視線死角，發生車禍，考量安全才設三角錐和圍欄。
校方強調，維護行人行走權益，歡迎民眾走入學校退縮地，學生上課後會撤掉圍欄，友善鄰里，但也提醒注意學童安全。
教育局指出，該處屬學校退縮地，往例作為學生上放學接送處，因常有民眾行駛機車鬼切轉角造成危險而設三角錐。
教育局請學校改以兩層簡易式圍籬，保留行穿線出入口，圍出簡易人行通道，提供連續人行空間。
警方說，三角錐占用道路水溝蓋屬違規，已責令校方退至私人土地，因車流與設施影響，行人停等紅綠燈可能面臨潛在危險，報請相關單位會勘，提改善方案。
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