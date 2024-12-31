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首度移師室內 700民眾齊聚馬祖跨年晚會

中央社／ 連江縣31日電

連江縣跨年晚會今年首度移師室內舉行，吸引超過700名民眾不畏低溫參與，卡司結合台灣本島與在地人氣團體，美食攤位大排長龍，為馬祖難見景象。

連江縣政府交通局透過新聞資料指出，馬祖跨年時節常見體感溫度近0度低溫，為讓民眾有更好體驗，今年首度移師至5月落成的梅石藝文中心舉辦「馬祖2025歲末聯歡跨年晚會」，雙現場與台灣胖卡美食攤車、韓系四格拍貼機等，皆為首次在跨年晚會登場。

晚會陣容由馬祖小朋友組成的馬悠島嶼舞蹈團擔任開場，MOMO家族，馬祖人氣民謠組合「三分熟」陸續登場，新加坡籍歌手文慧如、魔術師幻術大仙、饒舌歌手大支等輪番上陣，兼具在地文化魅力與流行歌唱陣容。

雖然跨年晚會辦在南竿，為顧及其他離島民眾，交旅局表示，1日凌晨12時30分加派南竿福澳港至北竿白沙港的接駁專船，載送參加晚會的北竿鄉民眾，莒光民眾可透過祥通有線電視與官方YouTube直播共襄盛舉。至於東引鄉則自辦跨年晚會。

民眾關心的摸彩獎品方面，交旅局透過新聞資料指出，現場最大獎為2部機車，南竿、北竿、莒光各有若干家戶獎，就算民眾無法到場，也能透過摸彩活動共同慶祝跨年。

連江縣政府警察局則透過訊息表示，跨年晚會現場交通與人員秩序大致良好，初步統計參與人數約700人。預料散場時將迎來人潮移動高峰，呼籲民眾依照現場警察引導離場，以維護自身安全。

南竿 跨年晚會 馬祖

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