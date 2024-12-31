首度移師室內 700民眾齊聚馬祖跨年晚會
連江縣跨年晚會今年首度移師室內舉行，吸引超過700名民眾不畏低溫參與，卡司結合台灣本島與在地人氣團體，美食攤位大排長龍，為馬祖難見景象。
連江縣政府交通局透過新聞資料指出，馬祖跨年時節常見體感溫度近0度低溫，為讓民眾有更好體驗，今年首度移師至5月落成的梅石藝文中心舉辦「馬祖2025歲末聯歡跨年晚會」，雙現場與台灣胖卡美食攤車、韓系四格拍貼機等，皆為首次在跨年晚會登場。
晚會陣容由馬祖小朋友組成的馬悠島嶼舞蹈團擔任開場，MOMO家族，馬祖人氣民謠組合「三分熟」陸續登場，新加坡籍歌手文慧如、魔術師幻術大仙、饒舌歌手大支等輪番上陣，兼具在地文化魅力與流行歌唱陣容。
雖然跨年晚會辦在南竿，為顧及其他離島民眾，交旅局表示，1日凌晨12時30分加派南竿福澳港至北竿白沙港的接駁專船，載送參加晚會的北竿鄉民眾，莒光民眾可透過祥通有線電視與官方YouTube直播共襄盛舉。至於東引鄉則自辦跨年晚會。
民眾關心的摸彩獎品方面，交旅局透過新聞資料指出，現場最大獎為2部機車，南竿、北竿、莒光各有若干家戶獎，就算民眾無法到場，也能透過摸彩活動共同慶祝跨年。
連江縣政府警察局則透過訊息表示，跨年晚會現場交通與人員秩序大致良好，初步統計參與人數約700人。預料散場時將迎來人潮移動高峰，呼籲民眾依照現場警察引導離場，以維護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言