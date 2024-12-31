金門跨年晚會吸引2千民眾熱情參與 人潮擠爆新市里

2025金門跨年晚會今天晚間在金湖鎮新市里籃球場熱鬧登場，吸引近2千位民眾到場參與，爆滿的人潮將會場與周邊的市集擠得水洩不通，現場氣氛超嗨，在晚間7時許，由縣長陳福海、副縣長李文良、金門副議長歐陽儀雄共同主持開幕儀式，率領民眾一起大喊「樂福金門、 閃耀迎新」跨年晚會正式開始。

跨年晚會晚間6點多開始，陳福海率領縣府團隊到場向民眾致意，陳福海感謝縣府團隊和各鄉鎮長協助，陳在致詞時表示，他參選了十次，並自豪地指出，整個金門地區沒有人比他參選次數更多。他透露，選舉的過程其實並不是他一個人在選，而是太太許梨羨在背後支持他、幫助他。

陳福海說，選舉過程中，他只是帶著一個信念，希望幫金門做更多的事，都是太太一路走來陪伴他，而她也很認真去看待金門各種的點點滴滴，兩個人都願意一起來幫金門做事。

此外，陳福海也說，全台灣各縣市，只有金門每年給老人的福利最多，投入20億的預算；他說，這也要感謝歷任縣長、議長以及議會同仁的支持，並呼籲大家心懷感恩，珍惜金門的福祉。陳強調，金門是全國唯一對老人和幼兒有如此高預算投入的縣市。

文化局局長呂坤和指出，本次跨年晚會特別融入金門在地元素，包括金門話推廣、地方藝術表演以及特色美食攤位，讓參與者在活動中感受金門的獨特風情。無人機群飛展演由金門酒廠與昇恆昌基金會聯合贊助，不僅展現金門文化符號，更透過創新燈光設計拼出推廣金門話的Slogan，讓語言文化的傳承深入人心。

此外，晚會星光熠熠，參與藝人陣容堅強，包括金曲歌王荒山亮、民歌教父陳宏銘、台語小天后蔡家蓁、「明日之星」出身的郭忠祐，以及戲劇女神王晴等，帶來扣人心弦的精彩表演。活動現場還設有跨年市集、特色攤位及眾多摸彩好禮，讓觀眾在音樂與文化中盡情沉浸，共迎嶄新一年。