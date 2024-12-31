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高雄輕軌大順路「7公里人行道」全數改善 總旅次增3成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年底完成。圖／高雄市工務局提供
高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年底完成。圖／高雄市工務局提供

高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年底完成，副市長林欽榮今日帶領市府團隊走訪大順路表示，截至昨日輕軌搭乘人數已達1247萬人次，且成圓後更多人選擇搭乘公共運輸，據統計大順路行車均速提升18%。

道工處先前針對大順路全路幅刨鋪、配合軌道調整道路斷面線型及動線，在輕軌全線開通後接續進行大順路人行道改善計畫，透過完全去識別化的電信數據分析，證實輕軌成圓後，大順路段從施工前的16萬旅次成長到施工後的20萬旅次，總旅次增幅達33%，但總碳排放量反而減少12%，平均每旅次的碳排放量減少21.6%。

輕軌成圓吸引更多人選擇搭乘公共運輸，據統計大順路行車均速提升18%，證明輕軌確實發揮一定運量轉移效應。此外，輕軌成圓後截至昨日搭乘人數1247萬人次，比預估900萬人次還高，今日可望超越1250萬人次，平日平均日運量約3.5萬人次、假日平均日運量約6萬人次。

人行道改善工程採用美觀平整耐久材料，翻新過去老舊隆起不平的磚鋪面，並將樹穴擴大減少竄根問題，亦配合人行動線進行擴大街角與設置無障礙斜坡，提升通行舒適度與安全性。另施工以「街廓」為單位，採分段分街廓進行，街廓完成即開放通行，盡量降低對居民及交通影響。

道工處補充，大順路交通流量大，人行道改善時需使用部份道路施工使工程難度大增，加以凱米與山陀兒颱風接連攪局的災況影響工程進度，工務局動員大量人力機具投入搶修並調派工班全力趕工，目前全路段皆已開放通行。

高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年底完成。圖／高雄市工務局提供
高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年底完成。圖／高雄市工務局提供

人行道 高雄輕軌

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