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高雄義大世界999秒煙火將登場 「黑輪攤」警察補給站吃免驚
高雄義大世界今晚將施放全台最長999秒煙火，愈晚聚集愈多人潮。為配合跨年晚會勤務，仁武警分局出動400名員警及義警維護治安，行之有年的警察行動補給休息站「黑輪攤」再度現身，讓值勤員警可以免費吃到飽。
高雄市今晚有夢時代及義大世界兩場跨年晚會，高市警局安排前鎮、新興和鳳山3警分局警力支援夢時代跨年晚會，義大世界煙火秀晚會則由仁武警分局負責。
警方在夢時代前進指揮所安排行動餐車提供熱食，仁武分局設在義大世界的前進指揮所也有準備烤香腸、米腸、黑輪及薑茶等禦寒熱食，更邀請烤香腸攤商進駐服務，現烤香腸不時飄散誘人香味。
仁武分局長陳膺方表示，義守大學、義大世界、義大醫院等單位都在仁武分局轄區，義大世界每年的跨年勤務是員警重要工作，第一批警力從下午3點起進駐，一直要到凌晨煙火放完才能結束勤務，為慰勞警察同仁辛苦，特別準備吃到飽餐點，隨時給大家補充滿滿能量。
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