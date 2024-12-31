快訊

台北101跨年「英雄光雕秀」搶先登場 一睹奧運好手、12強中華隊英姿

蘿拉毀滅式爆料！蔡阿嘎祭律師聲明回擊 笑稱：吸毒仔急了

台中跨年估湧20萬人潮！ 晚間9:46發布避免踩踏風險警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄跨年擠爆10萬人 告五人唱夯曲：明年攻世運主場館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，一開始就已聚集7萬人，開場由統一吉祥物帶來「OPEN DREAM WORLD」揭開序幕，主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲則是首次攜手合作，截至晚上9點前，現場已超過10萬人，新生代天團告五人除了演唱經典歌曲外，也宣告4月將在高雄世運主場館舉辦演唱會

晚會首先登場的是人氣樂團麋先生，5名團員中有2位是高雄人，這回首度在家鄉登上高雄夢時代跨年舞台開唱，以獨特唱腔及暢快淋漓曲風展現強大舞台魅力，全場觀眾也情不自禁高舉應援棒、手機手電筒隨音樂揮舞，麋先生演唱「廢廢」、「天生寂寞」、「嗜愛動物」等歌曲，也預告2025年3月即將在高雄巨蛋開唱。

接著登場的是入圍第35屆金曲獎最佳新人獎的Jocelyn 9.4.0，她先是帶來由自己作詞作曲的迷幻新歌「死穴」，接著驚喜攜手FRαNKIE阿法，合作無間獻上「理性犯醉」，通過強烈節奏和押韻，將聽眾帶入迷醉的時空與氛圍。

新一代天團告五人今晚再度登上高雄跨年晚會舞台，帶來夯曲「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「好不容易」、「從未見過的海」、「愛人錯過」等經典歌曲，同時也宣布好消息，搶先預告2025年4月在高雄舉辦演唱會，期待用新作品和大家見面，呼籲 「愛人不錯過」，相約世運主場館見面。

去年高雄跨年演唱會發生的「原子筆之亂」，當時台上歌手疑似看到有人拿刀，群眾隨即出現騷動，不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，造成10多人在推擠中受傷的踩踏事件，最後追查才發現是有男子因與他人發生衝突，掏出「原子筆」作勢攻擊。

今年高市府為防止意外，特別加設緊急通道與疏散出入口、增加醫護站及救護車量能，警方、警犬也提早進駐並密集巡訪。

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，剛開始就已聚集7萬人，主持人是歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲，截至晚上9點前，現場已超過10萬人。圖／讀者提供
截至晚上9點前，高雄跨年演唱會已超過10萬人，新生代天團告五人除了演唱經典歌曲外，也宣告4月將在高雄世運主場館舉辦演唱會。圖／讀者提供
截至晚上9點前，高雄跨年演唱會已超過10萬人，新生代天團告五人除了演唱經典歌曲外，也宣告4月將在高雄世運主場館舉辦演唱會。圖／讀者提供

演唱會 舞台 跨年晚會

延伸閱讀

準備來高雄跨年？夢時代、義大世界兩大晚會預備登場

金門跨年無人機群飛展演 盼展現在地文化

高雄義大世界跨年煙火秀 實施3階段交通管制

票選10件2024年高雄大事 網友異口同聲「絕對是颱風」

相關新聞

金門跨年晚會吸引2千民眾熱情參與 人潮擠爆新市里

2025金門跨年晚會今天晚間在金湖鎮新市里籃球場熱鬧登場，吸引近2千位民眾到場參與，爆滿的人潮將會場與周邊的市集擠得水洩...

高雄輕軌大順路「7公里人行道」全數改善 總旅次增3成

高雄輕軌今年初在大順路段通行後正式成圓，高市工務局3月進行人行道改善工程，從博愛二路至中正一路合計總長約7.1公里已於年...

高雄義大世界999秒煙火將登場 「黑輪攤」警察補給站吃免驚

高雄義大世界今晚將施放全台最長999秒煙火，愈晚聚集愈多人潮。為配合跨年晚會勤務，仁武警分局出動400名員警及義警維護治...

高雄跨年擠爆10萬人 告五人唱夯曲：明年攻世運主場館

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，一開始就已聚集7萬人，開場由統一吉祥物帶來「OPEN DRE...

高雄夢時代跨年湧入人潮 「警察限定」餐車添溫馨

高雄跨年晚會及義大世界煙火秀吸引人潮，警方今晚在2場跨年活動，動員約1600名警、義警、義交管制進入會場交通，民眾乘大眾...

影／搶拍2024年最後夕陽 金門湖下海堤與金湯港超美超好拍

為了欣賞2024年金門的最後一抹夕陽，不少大陸遊客與在地民眾今天傍晚湖下海堤、慈堤與古崗金湯港等地，捕捉這一年最後的壯麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。