高雄跨年擠爆10萬人 告五人唱夯曲：明年攻世運主場館

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，一開始就已聚集7萬人，開場由統一吉祥物帶來「OPEN DREAM WORLD」揭開序幕，主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲則是首次攜手合作，截至晚上9點前，現場已超過10萬人，新生代天團告五人除了演唱經典歌曲外，也宣告4月將在高雄世運主場館舉辦演唱會。

晚會首先登場的是人氣樂團麋先生，5名團員中有2位是高雄人，這回首度在家鄉登上高雄夢時代跨年舞台開唱，以獨特唱腔及暢快淋漓曲風展現強大舞台魅力，全場觀眾也情不自禁高舉應援棒、手機手電筒隨音樂揮舞，麋先生演唱「廢廢」、「天生寂寞」、「嗜愛動物」等歌曲，也預告2025年3月即將在高雄巨蛋開唱。

接著登場的是入圍第35屆金曲獎最佳新人獎的Jocelyn 9.4.0，她先是帶來由自己作詞作曲的迷幻新歌「死穴」，接著驚喜攜手FRαNKIE阿法，合作無間獻上「理性犯醉」，通過強烈節奏和押韻，將聽眾帶入迷醉的時空與氛圍。

新一代天團告五人今晚再度登上高雄跨年晚會舞台，帶來夯曲「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「好不容易」、「從未見過的海」、「愛人錯過」等經典歌曲，同時也宣布好消息，搶先預告2025年4月在高雄舉辦演唱會，期待用新作品和大家見面，呼籲 「愛人不錯過」，相約世運主場館見面。

去年高雄跨年演唱會發生的「原子筆之亂」，當時台上歌手疑似看到有人拿刀，群眾隨即出現騷動，不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，造成10多人在推擠中受傷的踩踏事件，最後追查才發現是有男子因與他人發生衝突，掏出「原子筆」作勢攻擊。