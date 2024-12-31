快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

屏東關山夕照 毛孩旅行團搶看2024年最後日落

中央社／ 屏東縣31日電

屏東恆春半島「關山夕照」是日落熱門景點，今天傍晚時分，湧現一批毛孩旅行團，專程從台北前來搶看2024年日落。即使今天雲層厚僅有微光，毛孩爸媽們仍心滿意足。

位在恆春半島西南方的關山別名「高山巖」，由於地勢居高臨下，東可遠望龍鑾潭，西可俯瞰濱海紅柴坑，南可掃視白沙灣優美海岸，北可眺見大平頂台地。「關山夕照」不但坐擁南台八景美名，更曾是CNN評選的世界12大夕陽美景之一，每年歲末總有遊客來追最後一道夕陽。

依中央氣象局預報，今天關山日落時間為傍晚5時25分。即便雲層厚，僅有金黃微光灑落海面，近傍晚5時仍湧現一批追日落的遊客；特別的是有約20名遊客參加毛孩旅行團，帶著14隻心愛的毛孩，從台北坐遊覽車前來屏東一同倒數2024。

帶著2隻雪貂的遊客康姓遊客告訴中央社記者，已經參加過5次，寵物友善旅行安排相當周到，不僅景點皆適合毛孩，毛孩在車上還有自己座位，到訪餐廳都寵物友善，且同行毛孩也都相當「有教養」。懷孕時曾帶著腹中寶寶參加第1次，寶寶出生後仍可安心繼續同遊，這次共「一家7口」一同出遊，包含自己與先生、孩子、父母，再加上2隻雪貂。

康姓遊客同遊的媽媽說，往年對最後一次夕陽沒有太大寄望，不過今年跟著旅行團、跟著不一樣的人「很有感覺」，4天旅程中每天都一起倒數，每天都覺得更接近新年、相當期待。這幾天還跟1隻內向「I犬」黑貴賓成了好友，從第1天不太搭理到會接招擊掌，漸漸建立起連結，跟著毛孩旅行很療癒，即便關山夕照不出大景，此行也心滿意足。

寵物 屏東 旅行團

延伸閱讀

版畫大師陳國展辭世享壽88歲 經典遺作捐屏東典藏中心

屏東跨年、元旦活動 各地陸續交管

高鐵延伸屏東遭批政治喊價 專家：不該是「既定政策」

彰化、屏東接棒推觀光亮點 加碼6縣市台灣觀巴3折優惠

相關新聞

高雄跨年擠爆10萬人 告五人唱夯曲：明年攻世運主場館

2025高雄跨年晚會《亞灣星海奇航》晚間7點起在夢時代開唱，一開始就已聚集7萬人，開場由統一吉祥物帶來「OPEN DRE...

高雄夢時代跨年湧入人潮 「警察限定」餐車添溫馨

高雄跨年晚會及義大世界煙火秀吸引人潮，警方今晚在2場跨年活動，動員約1600名警、義警、義交管制進入會場交通，民眾乘大眾...

影／搶拍2024年最後夕陽 金門湖下海堤與金湯港超美超好拍

為了欣賞2024年金門的最後一抹夕陽，不少大陸遊客與在地民眾今天傍晚湖下海堤、慈堤與古崗金湯港等地，捕捉這一年最後的壯麗...

左營高鐵都更案完成最後一塊拼圖 商四基地已評選出最優申請人

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」分成商三A、B基地及商四共三處基地，商三A、B基地由國揚集團得標，預計投入188億元。...

準備來高雄跨年？夢時代、義大世界兩大晚會預備登場

今年高雄夢時代跨年晚會集結「六金級」卡司，包括金曲歌王盧廣仲、金曲歌后徐佳瑩、世界棒球12強賽冠軍棒球英雄，以及韓國2N...

金門跨年晚會今登場！眾星雲集還有摸彩、無人機秀

2025金門跨年晚會以「樂福金門 閃耀迎新」為主題，結合創新科技與在地文化，為居民與旅客打造一場別具特色的跨年盛宴，活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。