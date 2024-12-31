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高雄夢時代跨年湧入人潮 「警察限定」餐車添溫馨
高雄跨年晚會及義大世界煙火秀吸引人潮，警方今晚在2場跨年活動，動員約1600名警、義警、義交管制進入會場交通，民眾乘大眾運輸工具到場，在捷運凱旋站已湧入前往夢時代跨年晚會人潮。
高雄市警局今晚安排前鎮、新興和鳳山3警分局警力，在夢時代跨年晚會，分11區戒備，外圍另有交通大隊和義警、義交民力支援管制交通。義大世界煙火秀會場，由仁武警分局及民力約400人負責。
由於入夜後可能天氣變冷，高雄市警局編20萬元預算，在夢時代跨年晚會會場警方前進指揮所，安排3輛「警察限定」餐車，提供熱食、熱飲，讓員警不致執勤時挨餓受凍，令員警倍感溫馨。
在夢時代廣場會場，除了早有夜宿排隊搶搖滾區位置的民眾，今天下午3時，逐漸有參與跨年民眾進場，晚間6時30分，在高雄捷運凱旋、獅甲等站已出現人潮，下車湧入會場，湧現跨年氣氛。
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