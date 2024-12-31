影／搶拍2024年最後夕陽 金門湖下海堤與金湯港超美超好拍

為了欣賞2024年金門的最後一抹夕陽，不少大陸遊客與在地民眾今天傍晚湖下海堤、慈堤與古崗金湯港等地，捕捉這一年最後的壯麗時刻，遊客都說，金門地區雖然氣溫偏低，但天候良好，可以欣賞到動人的落日餘暉，覺得很棒；大家目送夕陽消失於海平面，紛紛高喊「新年快樂」。

其中，湖下海堤是今天追日的熱門地點，因為不僅可以看到夕陽還可以遠眺金門大橋，吸引30多位陸客專程朝聖，來自福州的團客特地準備了五顏六色的氣球，雖然因雲層遮蔽未能完整記錄夕陽下沉的全程，但大家仍開心地大喊「開心、快樂，2025年我們一起幸福」，為此行增添美好的記憶。

另外一處欣賞夕陽的秘境，就是古崗的金湯港，金門縣議員董森堡還發起快閃賞落日活動，同樣吸引20多位年輕朋友到場，有情侶還現場大方秀恩愛，擺出愛心等姿勢拍照留念，相當甜蜜浪漫。董森堡表示，金湯港的地勢特殊，因地處山凹下，風比較小，成為近年來欣賞夕陽的新秘境，不少年輕人都會來此看夕陽。

董森堡也期許，告別舊的一年，新的一年希望有新氣象，他強調，希望國內政治局勢不要那麼混亂，兩岸局勢與中美關係能夠和諧一點點，大家都能越來越好。