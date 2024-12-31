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左營高鐵都更案完成最後一塊拼圖 商四基地已評選出最優申請人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左營高鐵科技之心，商三A、B基地及商四共三處基地位置圖。圖／高市財政局提供
左營高鐵科技之心，商三A、B基地及商四共三處基地位置圖。圖／高市財政局提供

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」分成商三A、B基地及商四共三處基地，商三A、B基地由國揚集團得標，預計投入188億元。財政局指出，最後一塊商四基地也順利評選出最優申請人，市府將與盈舜營造公司議、簽約，左營高鐵站西側將迎來新風貌。

今年6月，國揚集團在激烈競爭中取得A、B基地，預計投入188億元，2026年8月動工，興建3棟地上26層的商辦大樓，2031年起陸續完工，因應台積電及產業鏈供應商進駐後商辦及住宿需求。

副市長林欽榮說，商三A、B基地與國揚實業公司成立的特許公司欣揚公司簽訂契約，目前正進行規畫設計，預計明年提送都市更新審議。

商四基地部分，財政局長陳勇勝指出，盈舜營造公司預計投資16億元，規畫興建地上24層、地下3層住商大樓，開發量體約6千坪，串聯半屏山綠軸，打造沿街帶狀開放空間。

商四基地投資誘因較為不足，2次公告招商才成功。陳勇勝解釋，依都市計畫規定，商四基地兩面臨環山路、站前北路，各需退縮15、10公尺建築、樓層限高最多26層，因基地面積僅約600坪，退縮後可建樓地板面積有限，且土地尚有私人寺廟，經協調所有人同意參與公辦都更才得以成功招商。

財政局指出，「左營高鐵科技之心公辦都更案」三塊基地全數招商成功，總開發量體近8萬坪，除建置左營轉運站、公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場等公共設施外，另興建A級辦公室、商場、精品旅館及住商大樓，市政府及交通部鐵道局未來分回約1.8萬坪A級辦公空間，可提供半導體科技相關產業鏈廠商商辦，以及陽明交通大學、清華大學產學合作空間。

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」商四基地開發後模擬圖。圖／高市財政局提供
高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」商四基地開發後模擬圖。圖／高市財政局提供

成功 都更 高鐵

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