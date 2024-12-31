高市岡山、阿蓮等1/4將停水30小時 影響8.8萬戶

台水公司表示，近日管線巡檢時發現岡山區多處自來水管漏水，預計在明年1月4日上午8時起至5日下午2時，停水30小時，影響岡山、阿蓮、彌陀、梓官等區，共影響8.8萬戶。

台水公司今天透過新聞稿表示，近日管線巡查時發現，岡山區中山南路及民有路口（岡山火車站前）管徑1750mm、岡山路及民有路口（岡山郵局前）管徑1500mm自來水管漏水，為降低民眾影響，採假日及夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復。

台水指出，「停水區域」包括岡山區、阿蓮區、彌陀區、梓官區全區；以及路竹區甲南里、甲北里、竹園里、下坑里；楠梓區藍田里、中興里、中和里等。另外，楠梓區國昌里為降壓區域。

台水提醒，其餘地區仍保持正常供水，但管線末端、大樓及地勢較高地區恢復供水時間會較延遲。