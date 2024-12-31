消防隊不收 2025年起屏東綠鬣蜥兌換農產品改到動物之家
綠鬣蜥泛濫，屏東縣政府農業處30日辦綠鬣蜥移除訓練課程，135人完成訓練。農業處提醒，林保署未來開放全民受訓並加入移除工作，預估移除數量更可觀，原本兩處消防隊兌換點2025年起停止受理，改到屏東縣動物之家兌換。
農業處表示，屏東縣從2019年起首創採兌換農產品方式獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，r今年截至12月30日移除4萬4357隻，民眾移除數量1萬3300隻。未來林保署開放全民受訓並加入移除工作後，預估民眾移除的數量將更為可觀。原有屏東、潮州消防隊兌換點2025年起停止受理兌換，除準備銜接林保署兌換獎勵，減少消防隊在打火及救護工作外的負擔。
農業處長鄭永裕說，在林保署完成移除回報APP建置前這段期間，若民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，周一至周五8時至17時提供農產品供民眾兌換。
農業處指出，30日舉辦首批移除綠鬣蜥教育訓練課程，150人報名，135人完成訓練，後續待林業及自然保育署建置完成移除上傳資料APP後將正式投入移除工作。2025年預計開5場次，1月兩場1月21、22日東港、恆春，1月14日下午17時在屏東縣政府及農業處官網線上報名，名額各100名。
農業處表示，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉各項準則進行移除。
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