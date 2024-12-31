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準備來高雄跨年？夢時代、義大世界兩大晚會預備登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄夢時代跨年晚會演出陣容。圖／高市府提供
高雄夢時代跨年晚會演出陣容。圖／高市府提供

今年高雄夢時代跨年晚會集結「六金級」卡司，包括金曲歌王盧廣仲、金曲歌后徐佳瑩、世界棒球12強賽冠軍棒球英雄，以及韓國2NE1成員Sandara Park將登上高雄跨年舞台，跨年倒數後施放煙火250秒。連續16年舉辦跨年晚會的義大世界準備施放999秒跨年煙火，重現環場跑動煙火壯觀場面，晚間6點後開放進場。

高雄市府指出，K-POP天團2NE1的成員Sandara Park首登台灣跨年舞台，重現YouTube上累積3.9億次爆紅神曲「I Am The Best」及Go Away」等多首經典歌曲，還會驚喜開唱中文歌曲。

夢時代跨年晚會今年以2025為主題，250秒亞灣花火照亮港都夜空，屆時搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典情歌「Just the Way You Are」，呈現浪漫難忘的跨年煙火秀。

高市府說，演出順序依序為麋先生、告五人、滅火器開場，韓星2NE1成員Dara助陣，徐佳瑩壓軸，盧廣仲會在跨年倒數後熱唱到凌晨1點。華視無線台、年代MUCH、MOD壹綜合及MOMOTV從晚上7點起全程轉播，中華電信MOD、高雄廣播電臺FM94.3，以及網路平台LINE TODAY、ETtoday新聞雲、臉書、YouTube也有直播。

義大世界指出，今晚12點將施放999秒跨年煙火秀，義大世界購物廣場星光趴邀請創作型歌手黃霆睿演出。今年中低空煙火特別採用西班牙頂級煙火彈，色彩更加鮮豔亮麗，重現經典的環場跑動煙火及獨家光之柱煙火，煙火如同光柱般直衝天空，還將施放數百枚高空煙火彈點亮夜空。

義守大學有六處煙火觀賞點，分別為綜教大樓前百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，以及飯店戶外廣場或客房區、摩天輪平台、車廂等地。

義大世界購物廣場今晚延長營業，一般櫃位營業至晚上11點，美食街及露天市集營業至凌晨12點30分，國賓影城也營業至凌晨1點。此外，義大遊樂世界跨年元旦3天推出新年派對價，雙人900元，今天（12月31日）加碼跨年星光趴，下午4點30分後入園，雙人只要500元，星光趴除了有創作型歌手黃霆睿的精彩演出，還有歡樂夜間遊行、抽獎等活動。

高雄義大世界今晚12點將施放999秒跨年煙火秀，義守大學有六處煙火觀賞點。圖／義大世界提供
高雄義大世界今晚12點將施放999秒跨年煙火秀，義守大學有六處煙火觀賞點。圖／義大世界提供
高雄義大世界煙火相關資訊。圖／義大世界提供
高雄義大世界煙火相關資訊。圖／義大世界提供
韓星Dara助陣， 將帶來爆紅神曲「I Am The Best」炸裂高雄跨年舞台，也會演唱中文歌曲。圖／高市府提供
韓星Dara助陣， 將帶來爆紅神曲「I Am The Best」炸裂高雄跨年舞台，也會演唱中文歌曲。圖／高市府提供
高雄義大世界今晚12點將施放999秒跨年煙火秀。圖／義大世界提供
高雄義大世界今晚12點將施放999秒跨年煙火秀。圖／義大世界提供
高雄夢時代跨年演出卡司及登場順序。圖／高市府提供
高雄夢時代跨年演出卡司及登場順序。圖／高市府提供

義大世界 舞台 跨年晚會

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