準備來高雄跨年？夢時代、義大世界兩大晚會預備登場

今年高雄夢時代跨年晚會集結「六金級」卡司,包括金曲歌王盧廣仲、金曲歌后徐佳瑩、世界棒球12強賽冠軍棒球英雄,以及韓國2NE1成員Sandara Park將登上高雄跨年舞台,跨年倒數後施放煙火250秒。連續16年舉辦跨年晚會的義大世界準備施放999秒跨年煙火,重現環場跑動煙火壯觀場面,晚間6點後開放進場。

高雄市府指出,K-POP天團2NE1的成員Sandara Park首登台灣跨年舞台,重現YouTube上累積3.9億次爆紅神曲「I Am The Best」及Go Away」等多首經典歌曲,還會驚喜開唱中文歌曲。

夢時代跨年晚會今年以2025為主題,250秒亞灣花火照亮港都夜空,屆時搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典情歌「Just the Way You Are」,呈現浪漫難忘的跨年煙火秀。

高市府說,演出順序依序為麋先生、告五人、滅火器開場,韓星2NE1成員Dara助陣,徐佳瑩壓軸,盧廣仲會在跨年倒數後熱唱到凌晨1點。華視無線台、年代MUCH、MOD壹綜合及MOMOTV從晚上7點起全程轉播,中華電信MOD、高雄廣播電臺FM94.3,以及網路平台LINE TODAY、ETtoday新聞雲、臉書、YouTube也有直播。

義大世界指出,今晚12點將施放999秒跨年煙火秀,義大世界購物廣場星光趴邀請創作型歌手黃霆睿演出。今年中低空煙火特別採用西班牙頂級煙火彈,色彩更加鮮豔亮麗,重現經典的環場跑動煙火及獨家光之柱煙火,煙火如同光柱般直衝天空,還將施放數百枚高空煙火彈點亮夜空。

義守大學有六處煙火觀賞點,分別為綜教大樓前百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮,以及飯店戶外廣場或客房區、摩天輪平台、車廂等地。