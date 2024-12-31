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高市觀光局推2025元旦遊程 鼓勵民眾住宿遊玩

中央社／ 高雄31日電

今天是2024年最後一天，除了夢時代廣場及義大遊樂世界有大型跨年活動及煙火秀，高雄市觀光局也規劃「高雄元旦一日遊程攻略」，鼓勵民眾造訪高雄跨年住宿遊玩。

高雄市觀光局今天透過新聞稿公布以近日活動表演及熱門景點所規劃「高雄元旦一日遊程攻略」。包括元旦假期可到壽山動物園迎接新年，再到哈瑪星鐵道園區搭乘「哈瑪星號」；或到流行音樂中心與魷魚遊戲「英熙娃娃」拍照，體會知名戲劇的IP魅力。

此外，中央公園的耶誕燈飾，及棧貳庫的飄浮耶誕樹都是拍照熱點；大港橋對面的棧七庫旁有水幕互動秀，鳳山的衛武營也以耶誕樹作為今年的裝飾亮點，並於戶外轉播維也納2025新年音樂會，與世界同迎接新年。

觀光局並推薦「高雄好玩卡」1日券，採電子票式、無須取卡，透過手機即買即用；22處景點選3處，搭配捷運、輕軌1日內任意搭乘，原價新台幣1750元，優惠價780元，適合到高雄自由行的國內外旅客。

觀光局說明，今年高雄夢時代跨年卡司有金曲歌手盧廣仲、徐佳瑩及韓國女團2NE1成員SANDARAPARK獨家獻唱，還有金曲樂團告五人、麋先生、滅火器等，棒球國手張政禹、陳柏清等人也將出席。

高雄夢時代跨年還有250秒的跨年煙火秀，義大遊樂世界則有999秒的跨年煙火秀，中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈及「光之柱煙火」、高空煙火巨幕等，以全新創意帶領民眾邁入2025年。

此外，耶誕節和跨年活動後，還有「2025Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於明年1月25日至2月16日在愛河灣登場。更多旅遊資訊可至「高雄旅遊網」等查詢。

觀光局 跨年

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