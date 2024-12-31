金門跨年晚會今登場！眾星雲集還有摸彩、無人機秀

2025金門跨年晚會以「樂福金門 閃耀迎新」為主題，結合創新科技與在地文化，為居民與旅客打造一場別具特色的跨年盛宴，活動以無人機群飛展演為亮點，展現地方創意與文化深度；此外，今年摸彩活動也準備了多項超值大獎，有金酒30公升罈裝酒、飛利浦55型 4K LED顯示器等。

今年晚會的最大亮點是跨年倒數時刻的無人機群飛展演，由金門酒廠與昇恆昌基金會贊助，數百架無人機在金門夜空勾勒出地方特色圖案，並以燈光編排呈現「樂福金門」的主題字樣，展演還加入「飛去金門話」的創意元素，將金門話的Slogan融入燈光秀，藉此推廣當地語言，讓現場觀眾在視覺震撼中感受金門文化的魅力。

跨年晚會融入多元在地元素，包括金門話推廣、地方藝術表演及金門美食市集，旨在讓每位參與者都能體驗金門的獨特風情。活動節目陣容堅強，邀請荒山亮、林芯儀、蔡家蓁等金曲實力派歌手，以及泡芙姐姐、張文綺等人氣藝人同台演出，涵蓋流行音樂、民歌、台語歌等多元風格。

金門縣陳福海縣長表示，這場晚會不僅是歡慶新年的慶典，更是展現金門文化多樣性與創新力的重要平台，有助於提升金門在兩岸的知名度，並推動地方經濟與文化發展。他期許未來能將跨年晚會打造成金門年度品牌盛事，吸引更多旅客共襄盛舉。

針對金門跨年晚會可能對金湖鎮山外車站周邊居民造成的生活影響，文化局長呂坤和指出，包括合理控制音量及延後撤場時間。 為讓晚會順利進行，會場周邊有部分交通管制措施，包含黃海路與自強路之間的中正路段、部分復興路段、中興路段，活動期間禁止汽機車通行，改為行人徒步區，敬請用路人配合。

此外，會場周邊設置臨時停車區，汽車可停放於市港路重劃區空地，機車則可停放於金湖國小場地，並安排3輛接駁車於元旦凌晨零時30分發車，提供山外車站至金城、金沙與烈嶼車站的接駁服務。

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