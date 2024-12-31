快訊

離婚快樂！裘莉、小布惡鬥8年停戰 2025年正式恢單

涉貪汙洗錢等3罪遭判12年半 林姿妙喊冤：司法已被政治綁架

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

金門跨年無人機群飛展演 盼展現在地文化

中央社／ 金門31日電

金門文化局表示，2025跨年晚會最大亮點是倒數時由無人機群飛展演，描繪金門元素符號。金門縣長陳福海說，晚會除是迎接新年慶典，更是展現金門文化多樣性與創新精神機會。

2025年金門跨年晚會「樂福金門閃耀迎新」將於今天晚間在金湖鎮山外車站對面廣場登場，文化局透過新聞稿表示，此次晚會最大亮點是跨年倒數時的無人機群飛展演秀，數百架無人機將在夜空描繪多個金門文化元素符號，並將有「飛去金門話」創意展示，透過燈光拼出推廣金門話Slogan。

陳福海表示，此次跨年晚會不僅是迎接新年慶典，更是展現金門文化多樣性與創新精神機會，讓參與者在歡樂中感受金門文化魅力；文化局長呂坤和說，跨年晚會融入大量金門在地元素，包括金門話推廣、地方表演藝術展示及金門特色美食攤位等，盼讓參與者體驗金門獨特風情。

文化局表示，此次晚會有金曲歌王荒山亮、億萬點閱率歌手林芯儀等登場，在地表演團隊則有金門傑出演藝團隊「金門棠風舞蹈團」，透過徵選選出的KIMSQUAD（有緣作伙）、Candy一顆糖及浯洲揚琴樂團等3個團體與民眾同樂，並有無人機群飛展演、跨年市集攤位，以及眾多好禮大獎摸彩。

此外，會場周邊有部分交通管制措施，包含黃海路與自強路間中正路段、部分復興路段、中興路段，活動期間禁止汽機車通行，改為行人徒步區；文化局也指出，為減少對金湖鎮山外車站周邊居民影響，將合理控制音量及安排天亮後才撤場。

文化局 跨年晚會 金門

延伸閱讀

縣長陳福海就職2周年 強調施政以民為本「金門優先」

金門縣長陳福海無緣連任 結盟還是找接班布局現端倪

金門嚨口堡保存推動 縣長陳福海率團會勘允諾全面規劃

財劃法修法 議員籲金門縣府成立小組應對錢權分配

相關新聞

金門跨年晚會今登場！眾星雲集還有摸彩、無人機秀

2025金門跨年晚會以「樂福金門 閃耀迎新」為主題，結合創新科技與在地文化，為居民與旅客打造一場別具特色的跨年盛宴，活動...

高雄元旦新制一次看 機車檢驗不再寄書面通知提醒

明天起邁入2025年，高市府提醒市民，明年度起低收入戶與中低收入戶資格審核放寬標準，兒童早療補助納入外縣市醫療機構，另外...

潮州六姐妹火辣旗袍跳素蘭陣 詭笑阿伯伸右腳險絆倒…舞團強力譴責

「屏東包家潮州六姐妹」廟會舞團以跳素蘭陣聞名，日前卻發生六姐妹參加廟會活動時，有位阿伯突然伸出自己的右腳，試圖絆倒其中一位表演者，讓舞者差點當眾跌倒。事件曝光後，「潮州六姐妹」發聲表示，強力譴責該名觀眾的危害行徑。

高雄港貨櫃量成長 業者苦惱交領櫃等待時間超過3小時

高雄港貨櫃量今年比去年成長3.6％，營收預估增加2.49億元，貨櫃車塞港問題難解，業者抱怨，貨櫃車進入碼頭管制室後等待3...

金門縣府年底人事異動 呂清福升任秘書長明日生效

選在2024年即將結束之際，金門縣政府今天又發布新一波人事異動，新任縣府秘書長由參議呂清福升任，明日生效：現任金門縣政府...

票選10件2024年高雄大事 網友異口同聲「絕對是颱風」

今天是2024年最後一天，臉書粉絲專頁「高雄點」列出10件與高雄有關的事件，包括山陀兒颱風、黃色小鴨、輕軌、高鐵進高雄車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。