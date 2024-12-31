高雄元旦新制一次看 機車檢驗不再寄書面通知提醒

明天起邁入2025年，高市府提醒市民，明年度起低收入戶與中低收入戶資格審核放寬標準，兒童早療補助納入外縣市醫療機構，另外高雄市民可獨享客語能力認證合格獎勵金提高，環保局推動機車定檢通知電子化作業，將全面停寄機車排氣定檢通知明信片，車主上網登記後，手機可獲得簡訊通知。

市府指出，2025年起，低收入戶與中低收入戶資格審核標準每人每月平均所得將分別放寬至1萬6040元及2萬4060元，另低收入戶與中低收入戶失能老人養護服務補助額度調增為每月2萬4000元。兒童早期療育部分，自費補助單位也納入外縣市醫療機構。

環保局配合淨零政策，將全面停止寄發機車排氣定檢明信片，請車籍登記高雄市的車主，要記得前往機車定檢簡訊通知系統(https://www.khepa.tw/sms.asp)完成申請，這樣每年可以收到提醒簡訊。配合中央政策，旅宿業者將不再主動提供小容量液態盥洗、保養及個人衛生等一次性用品。

此外，在職勞工訓練費用最高補助額度提高至10萬元，並將街友納入就業服務法扶助對象，透過職場訓練生活津貼、求職交通補助及職場學習及再適應計畫的協助，幫助街友重返職場。

客委會指出，高雄市客語能力認證合格獎勵金將依級別提高至初級700元、中級1200元、中高級2500元及高級4000元，申請期限則延長為合格證書寄發日起60日內，提升市民報考意願。