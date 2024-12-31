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潮州六姐妹火辣旗袍跳素蘭陣 詭笑阿伯伸右腳險絆倒…舞團強力譴責

聯合新聞網／ 綜合報導
「屏東包家潮州六姐妹」廟會舞團日前參加廟會活動時，有位阿伯（紅圈處）突然伸出自己的右腳，試圖絆倒其中一位表演者，不忘回頭詭笑。 圖／擷自臉書粉專「隨手拍廟會」
「屏東包家潮州六姐妹」廟會舞團日前參加廟會活動時，有位阿伯（紅圈處）突然伸出自己的右腳，試圖絆倒其中一位表演者，不忘回頭詭笑。 圖／擷自臉書粉專「隨手拍廟會

「屏東包家潮州六姐妹」廟會舞團以跳素蘭陣聞名，日前卻發生六姐妹參加廟會活動時，有位阿伯突然伸出自己的右腳，試圖絆倒其中一位表演者，讓舞者差點當眾跌倒。事件曝光後，「潮州六姐妹」發聲表示，強力譴責該名觀眾的危害行徑。

從臉書粉專「隨手拍廟會」的影片可以看到，事發當下，六姐妹在街上跳著電音版「素蘭小姐要出嫁」，殊不知站在一旁看表演的阿伯突然伸出右腳，試圖絆倒其中一位舞者，只見該名舞者發出「啊」的一聲，所幸沒有跌倒受傷，隨即帶著笑容繼續演出，而阿伯也不忘回頭招手，露出詭笑。

原PO把影片分享出去的同時也寫道，「或許你只是覺得這一腳，是個小玩笑，但表演者若因此受傷，要怎麼辦？」對此，有網友在底下留言爆料，「他已經不是初犯了…他不只會動腳，之前是動手，且專挑女團」、「已經撞到拿傘（表演者）的胸，可以告他性騷擾了」、「這個我覺得很欠打，為什麼要欺負認真工作的人」、「太惡劣了吧…這瞬間如果摔下去，根本毫無防備反應」。

針對此事，「潮州六姐妹」也發文感謝網友們的關心，「小姐姐的腳沒事，在此藉由此部影片呼籲，跟我們一起跳、一起共樂很歡迎，但請不要做這種會危害到表演者的行為，少數沒有禮貌的玩笑，我們都微笑置之，以和為貴，圓滿就好」。

「潮州六姐妹」直言，對於影片中故意要絆倒表演者的行為，「我們強力譴責」。粉專表示，舞團隨行工作人員的人數並不多，事發當下工作人員也剛好在轉彎處沒看到阿伯的惡行，無法即時制止，「所以很多時候都是小姐姐們自己照顧自己」，呼籲大眾「請大家多多愛護我們的小姐姐們，感謝大家的關心，也請繼續支持我們」。

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