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高雄港貨櫃量成長 業者苦惱交領櫃等待時間超過3小時

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄港貨櫃量今年比去年成長3.6％，營收預估增加2.49億元。圖／高雄港務分公司提供
高雄港貨櫃量今年比去年成長3.6％，營收預估增加2.49億元。圖／高雄港務分公司提供

高雄港貨櫃量今年比去年成長3.6％，營收預估增加2.49億元，貨櫃車塞港問題難解，業者抱怨，貨櫃車進入碼頭管制室後等待3至4小時是常態。立委林岱樺要求相關單位建置整合預報系統，交領櫃時間縮短至30分鐘內。

高雄港務分公司指出，2024年全球經濟平穩復甦，帶動進出口貨量，在營業收入部分，預估今年營收為90.11億元，較去年增加2.49億元，成長2.84％。另櫃量部分，預估今年貨櫃裝卸量約915萬TEU，較去年883萬TEU，成長3.6％。

立委林岱樺24日邀集交通部、航政司、航港局、台灣港務公司、高雄市府，中華民國汽車貨櫃貨運公會全國聯合會理事長王玉琳，以及各縣市汽車貨櫃貨運商業同業公會參與協調會。

高雄市直轄市汽車貨運貨櫃貨運公會指出，港區壅塞，貨櫃車進入碼頭管制室之後，需要等待3至4小時才能完成交領貨櫃，待機時間過長，司機與貨運公司增加成本。

林岱樺今天表示，會中提出三項建議，首先希望港務公司出面協調建置整合預報系統，預先翻櫃、縮短交領櫃時間，方便業者安排交通路線，目前等待超過3小時，交領櫃時間以縮短至30分鐘內為目標。

此外，也有業者反映空櫃交還航商時，連例假日也計入收費時間。林岱樺請航港局協調航商、貨櫃集散站業者等擴大服務時間，讓港口的到期櫃收櫃作業能更順暢。另請港務公司協調各貨櫃場，提供安裝設置貨櫃進出監控設備，紀錄至少保留 45 天，減少貨櫃汙損責任歸屬爭議。

林岱樺認為，國際情勢變化，各國航商在台灣轉運的需求與日俱增，未來高市府要善用港市合作平台，納入港務公司與相關公會、航商，定期協調港區事務。此外，高雄市政府未來也應與台灣港務公司高雄分公司、高雄港區土地開發公司，結合貨運相關業者，促成港口建設升級，提升世界排名。

立委林岱樺邀集相關單位及業者召開協調會，要求交通部以港務作業國際化為目標，2月底前提出改善方案。圖／立委林岱樺服務處提供
立委林岱樺邀集相關單位及業者召開協調會，要求交通部以港務作業國際化為目標，2月底前提出改善方案。圖／立委林岱樺服務處提供

林岱樺 貨櫃 高雄港

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