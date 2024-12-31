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金門縣府年底人事異動 呂清福升任秘書長明日生效

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
選在2024年即將結束之際，金門縣政府今天發布新一波人事異動，新任縣府秘書長由參議呂清福升任，明日生效。記者蔡家蓁／攝影
選在2024年即將結束之際，金門縣政府今天發布新一波人事異動，新任縣府秘書長由參議呂清福升任，明日生效。記者蔡家蓁／攝影

選在2024年即將結束之際，金門縣政府今天又發布新一波人事異動，新任縣府秘書長由參議呂清福升任，明日生效：現任金門縣政府財政處長陳國庭，將於114年1月15日調任參議職務。

金門縣政府人事室今天發布，新任秘書長呂清福人事派令，並自明日生效。呂清福現年64歲，銘傳大學公共事務學系碩士，83年公務人員高等考試二級考試土地行政科及格，曾任金門國家公園管理處技正、課長、縣地政局副局長、局長、觀光處、財政處副處長及參議等職務。

另現任金門縣政府財政處長陳國庭，將於114年1月15日調任參議職務，其人事派令已於昨日發布，陳參議現年50歲，國立中央大學財務管理學系畢業，83年公務人員高等考試三級考試財稅行政科及格，曾任本府財政處科長、副處長、處長、縣稅務局副局長及局長等職務。

據了解，此次是縣府2024年的最後一波人事異動，坊間傳言，明年1月中前還將有一波大規模的異動，包括建設處另拆產發處等單位，此外還有不少一二級主管都將異動，預料將引起討論。

主管 財務 金門

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