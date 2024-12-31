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票選10件2024年高雄大事 網友異口同聲「絕對是颱風」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾在強風中騎車被吹倒。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾在強風中騎車被吹倒。記者劉學聖／攝影

今天是2024年最後一天，臉書粉絲專頁「高雄點」列出10件與高雄有關的事件，包括山陀兒颱風、黃色小鴨、輕軌、高鐵進高雄車站、韓團演唱會等，讓網友票選2024年印象最深的高雄大事。網友說，「絕對是颱風，永生難忘」。

2024年陸續有凱米、山陀兒、康芮3個颱風登陸，其中10月初山陀兒颱風從高雄小港區登陸，高雄港區一度出現17級陣風，堆積的貨櫃如同玩具積木被強風吹移，連15公噸重的解架也被吹垮，許多商店玻璃被吹破，鐵皮屋頂遭掀起，行道樹被吹垮；山陀兒也讓高雄連續4天停班停課

「高雄點」今天列出山陀兒颱風、黃色小鴨、輕軌成圓、一堆颱風假、火星人演唱會、高鐵進高雄車站、颱風從高雄登陸、韓團拼盤演唱會、魷魚遊戲2宣傳、雲朵天棚啟用等10件今年在高雄發生的事件，請網友選出2024年印象最深刻的高雄大事。

這篇貼文引起網友熱議，許多人異口同聲認為2024年高雄最讓人印象深刻的大事就是颱風。「創下記憶點的山陀兒颱風，停電41小時」、「颱風啊⋯⋯真的是太可怕了」、「三頭鵝真的有嚇到我這個高雄人」、「除了颱風⋯還是颱風」、「颱風假真的放得不要不要的，但是必須放」。

也有網友在留言提出未被列為選項的事件，像是「大同醫院老闆換人」、「台鋼雄鷹元年」、「還有左營廣濟宮震天府入火安座」。

魷魚遊戲第2季將正式上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」在高雄舉辦別開生面的點燈儀式，現場還有特別的無人機表演。記者劉學聖／攝影
魷魚遊戲第2季將正式上線，號稱全球最大的「英熙娃娃」在高雄舉辦別開生面的點燈儀式，現場還有特別的無人機表演。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
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高雄愛河灣展示的黃色小鴨吸引民眾搶拍。記者劉學聖／攝影
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高雄火車站天棚具有2700片雲朵花片，設計別開生面。記者劉學聖／攝影
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停班停課 山陀兒颱風 演唱會 高雄市

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