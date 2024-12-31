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票選10件2024年高雄大事 網友異口同聲「絕對是颱風」
今天是2024年最後一天，臉書粉絲專頁「高雄點」列出10件與高雄有關的事件，包括山陀兒颱風、黃色小鴨、輕軌、高鐵進高雄車站、韓團演唱會等，讓網友票選2024年印象最深的高雄大事。網友說，「絕對是颱風，永生難忘」。
2024年陸續有凱米、山陀兒、康芮3個颱風登陸，其中10月初山陀兒颱風從高雄小港區登陸，高雄港區一度出現17級陣風，堆積的貨櫃如同玩具積木被強風吹移，連15公噸重的解架也被吹垮，許多商店玻璃被吹破，鐵皮屋頂遭掀起，行道樹被吹垮；山陀兒也讓高雄連續4天停班停課。
「高雄點」今天列出山陀兒颱風、黃色小鴨、輕軌成圓、一堆颱風假、火星人演唱會、高鐵進高雄車站、颱風從高雄登陸、韓團拼盤演唱會、魷魚遊戲2宣傳、雲朵天棚啟用等10件今年在高雄發生的事件，請網友選出2024年印象最深刻的高雄大事。
這篇貼文引起網友熱議，許多人異口同聲認為2024年高雄最讓人印象深刻的大事就是颱風。「創下記憶點的山陀兒颱風，停電41小時」、「颱風啊⋯⋯真的是太可怕了」、「三頭鵝真的有嚇到我這個高雄人」、「除了颱風⋯還是颱風」、「颱風假真的放得不要不要的，但是必須放」。
也有網友在留言提出未被列為選項的事件，像是「大同醫院老闆換人」、「台鋼雄鷹元年」、「還有左營廣濟宮震天府入火安座」。
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