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高雄夢時代廣場跨年晚會 下午3時起管制會場周遭交通

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄夢時代廣場跨年晚會3階段交通管制及附近停車場指示圖。圖／警方提供
高雄夢時代廣場跨年晚會3階段交通管制及附近停車場指示圖。圖／警方提供

高雄市今天在高雄夢時代廣場舉行跨年晚會，另在義大世界也有跨年煙火秀，警方再度提醒，今天下午3時起，夢時代會場分3階段管制交通，周邊不開放汽車停車。

高雄市警交通大隊表示，因高雄夢時代廣場跨年晚會，今天下午3時至元旦凌晨2時，3階段交通管制範圍，包含復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東。

警方表示，管制區內全面禁止車輛通行或停車，管制區會加強違規拖吊，只在中山路與光華路口、光華路與建塑路口、舊凱旋路北側、新凱旋路兩側、新光停車場、高軟園區等6處設機車停車場，請民眾多使用大眾運輸工具。

義大世界舉辦「2025紫耀義大，義享同樂」跨年煙火秀，今晚8時起，管制汽車只出不進，晚間11時起，管制機車只出不進。今天下午6時起，仁武高中校區及民營榮晟停車場開放免費停車，並在水管路與中正路口全聯仁武水管店前，設置免費接駁點，提供免費接駁專車前往會場，活動結束後，在義大世界第一停車場設置接駁轉運站，提供民眾搭乘接駁專車。

停車場 義大世界 跨年晚會

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