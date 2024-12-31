高雄YouBike電動輔助車供不應求 市府砸8千萬增1300輛

高雄YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助，民眾省力之下借用率更高，每日平均周轉率高達8.5次，相較一般車周轉率4次，多達2倍以上，但民代屢次質疑車輛數少、不易租借，全市500輛電輔自行車常「一車難求」；高市交通局為此在編列7800萬經費，年底前增加1300輛已全數上線使用，增加為原本3.6倍。

高雄YouBike2.0E電動輔助自行車的特性是利用電力輔助，讓騎乘的民眾更省力，自111年11月啟用500輛迄今，每日平均周轉率高達8.5次，民眾愛用屢建議數量應再增加，高雄市交通局已於今年底再投入1300輛，每輛經費為6萬，總經費7800萬經費，大幅增加為原本的3.6倍，總數量已達1800輛。

據了解，曾有民眾使用YouBike2.0E電輔車從岡山阿公店水庫騎到捷運鳳山國中站，騎乘距離就超過20公里，交通局統計，YouBike2.0E電輔車騎乘前三名為高醫商圈的捷運後驛站(2號出口)與自由察哈爾一街口、夢時代周邊時代大道中華路口(西北側)與捷運凱旋站(3號出口)、台鐵鳳山站(曹公路)與捷運鳳山站(1號出口)。