影／高雄某小學三角錐圍校地行人怨無路可走 校方：防汽機車切入
高雄市北區一所私立小學門口馬路被學校用三角錐跟禁止線封住，導致沒有行人道可走，引發民眾抱怨，「太離譜了，這要怎麼走？」校方今天出面解釋，三角錐圍住走道是防範汽機車為了閃避等紅綠燈時間抄捷徑「切」入校地，由於車速相當快，擔心影響學童安全才以三角錐圍住。
這所私立小學位於馬路十字交叉路口，校門口長期擺放三角錐和護欄，有民眾拍影片抱怨「未免也太離譜了一點，沒有人行道之外，連少數能走的路都被三角錐跟禁止線封得死死的，這個到底要怎麼走？學生上下課會安全？」
該影片上傳社群平台後，引發網友討論，有人說「行穿線接不到人行空間」、「這是私設道路的吧」、「這斑馬線真的有看沒懂」；也有人建議「打去1999詢問並反應，1999會轉給相關單位部門處理」。
對此，校方今早說明，對於放置三角錐影響行人行走順暢權益一事，據校方長期觀察發現，當三角錐沒有放置時，汽機車為了閃避等紅燈的時間，不願等待綠燈再右轉，直接切入校地甚至車速相當快，如果校地又有停車，可能會造成對向車道的視線死角，發生車禍。
校方強調，考量安全，才會在非上下課時間圍起來，為維護行人行走權益，也歡迎走入校園退縮地，至於圍欄設置部分是為了學童上下學安全，未來會在學生已經上課後撤掉圍欄，友善鄰里，但也提醒經過用路人，一定要注意學童安全。
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