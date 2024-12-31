陳其邁穿新夾克談願景 盼台積電進駐後加速產業轉型

今天是2024年的最後一天，今早高雄市長陳其邁穿上市府團隊新夾克談明年展望。他表示，今年經歷4個颱風，祈求明年風調雨順，台積電設廠已增至5座，盼利用新產業進駐，加快高雄城市轉型。

高雄市府今天上午召開市政會議，開會前受訪談明年高雄願景。

陳其邁表示，今年有4個颱風，極端氣候的挑戰越來越嚴峻，所以最大期待是把這些災害減低，國泰平安、風調雨順，更重要也希望未來一年，高雄能夠在整個台灣產業轉型扮演關鍵角色。

台積電P1廠預計明年量產，P4、P5廠也陸續規畫中。陳其邁說，台積電設廠計畫已經快速增加至5座2奈米，全球最先進製程晶圓廠，不管是交通、教育或城市服務功能等，都希望說利用新產業進駐，加快高雄城市轉型。

陳其邁今天也率先換穿團隊新制服上班，顏色跟上一件壽山動物園制服一樣選綠色。他說，舊大衣太單薄，應該讓局處首長穿溫暖一點，所以製作新大衣。