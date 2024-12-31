高市國小校門圍三角錐礙人通行 Google拍得一清二楚

高雄市鼓山區明誠國小以三角錐圍起校門前的通道，引起路人抱怨把行人穿越道「封得死死的」，難以通行。今天警方勘查，發現校方圍起的範圍有部分占用道路，可能對交通有潛危險，要求移除三角錐。

高雄市明誠小學校門口，在鼓山區華寧路與華泰路口有塊私有土地，設成學校通道及臨時停車空間，但是，在私有土地靠近道路路緣，擺放三角錐和橫桿，因稍有圍住人行穿越道，引起路人不滿。圍阻範圍及方式，連Goolge地圖也早已拍得一清二楚。

有人將畫面影像貼網，抱怨「未免也太離譜了一點」，沒有人行道之外，連少數能走的路都被三角錐跟禁止線封得死死的，這個到底要怎麼走？學生上下課會安全？

高雄市警鼓山分局今天接獲投訴，派員查看，表示學校周邊以三角錐圍起校方的私有土地，是管理校區車道和停車，但占用到水溝蓋道路範圍，行人停等紅綠燈時，可能因面臨潛危險 ，違反相關規定，已責令校方改善，退縮三角錐設置位置到水溝蓋內側私有土地內。