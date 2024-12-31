高鐵延伸屏東遭批政治喊價 專家：不該是「既定政策」

高鐵南延拍板採高雄方案，進入高雄車站後抵屏東六塊厝站，後續啟動綜合規畫和二階環評作業；台灣鐵道暨國土規劃學會批是「政策喊價」，政策倉促粗糙，在高鐵延伸的觀光、經濟效益上提出質疑，更不認為是「既定政策」；鐵道局則說亦行政院推動「大南方新矽谷」計畫，高鐵建設有利高雄、屏東、嘉義、臺南長遠發展佈局。

台灣鐵道暨國土規劃學會指出，臺灣目前缺乏整合各項軌道運輸運具的整體計畫，沒有短、中、長途需求分流，而是「政策喊價」，一下說「西部高鐵、東部快鐵」，一下又說環島高鐵，2019年宣示高鐵延伸屏東，急忙決定左營岔出方案，過了5年又因工程可行性更換方案，一再顯示我國交通政策決策的倉促粗糙。

根據鐵道局於2020年「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，台灣鐵道暨國土規劃學會認為仍存在多項矛盾數據和敘述，其一是高雄、屏東人口近年逐年下滑，報告以此推估出的高鐵運量有合理性？且高鐵南延的左營或是高雄方案自償率皆為負值，即使不考慮建設經費，營運階段也會入不敷出。

交通部一再強調屏東應融入「高鐵共同生活圈」；台灣鐵道暨國土規劃學會認為，目前區域性高屏生活圈仍未完全連結，何來高鐵生活圈？屏東城際旅次近8成集中在高雄，提升屏東發展，應讓屏東至高雄的區域運輸系統如臺鐵、捷運、公車等運具更完整，而非把經費和時間全部耗在無法服務多數屏東鄉親需求的單一高鐵上。

在經濟效益上，可行性研究報告強調高鐵延伸屏東的觀光效益，台灣鐵道暨國土規劃學會認為，屏東觀光人流聚焦於恆春半島地區，報告內容稱興建「恆春觀光鐵道」會減少高鐵延伸屏東的運量，等於告訴大家在幫助恆春觀光上，高鐵延伸屏東比恆春觀光鐵道的效果還差。

台灣鐵道暨國土規劃學會強調，鐵道局在近期相關說明會上，直接表示高鐵延伸屏東是「既定政策」，等同完全無視民間對公共建設審議與把關制度，使後續審查無法基於專業公正角度進行，高鐵延伸屏東打從一開始就缺乏溝通、缺少專業意見，不應該輕易稱為「既定政策」。

對此，鐵道局表示，高鐵延伸屏東路廊需系統技術可行、營運永續，經洽日本原廠（MHI，日商三菱重工業株式會社）評估、國內外專家學者檢視，高雄方案為系統永續營運之較佳方案，亦可配合行政院推動「大南方新矽谷」計畫，有利高雄、屏東、嘉義、臺南長遠發展佈局。