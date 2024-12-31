快訊

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁為高雄爭取第二座國際機場 韓國瑜也曾提過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄小港國際機場存在宵禁問題，凌晨0時至6時30分禁止飛機起降。圖／本報資料照
高雄小港國際機場存在宵禁問題，凌晨0時至6時30分禁止飛機起降。圖／本報資料照

高雄小港國際機場存在宵禁問題，高雄市長陳其邁近日向中央爭取興建高雄第二國際機場，建議在南星計畫區闢建全新機場，立法院長韓國瑜擔任高雄市長期間也曾提過闢建一座24小時起降的雙跑道機場，地點選在高雄縣市合併前曾評估過的彌陀蓋新機場。

小港機場位處人口稠密區，為兼顧居民生活品質，1989年起實施宵禁，凌晨0時至6時30分禁止飛機起降，在談880億元機場擴建案時就不斷被討論。上月一架虎航班機，原從越南峴港飛高雄，延誤起飛後碰上小港機場宵禁時間改飛台北。

2019年前市長韓國瑜曾在議會指出，小港機場跑道只有3150公尺，高雄未來需要一座24小時、雙跑道機場，彌陀具備雙跑道場地，約需經費3千至4千億元。

韓國瑜去年底到高雄小港為立委候選人李明璇助選，再度表示，小港機場跑道僅3150公尺，沒辦法停波音747、不能飛歐美非常可惜，他曾想把小港機場賣掉，錢用來打通小港、前鎮交通，未來在岡山空軍官校的飛機廠開國際航道，可是沒有中央力量，沒辦法做。

有關新機場選址問題，陳其邁提南星計畫區，韓國瑜則提過彌陀、屏東機場及岡山空軍機場。

宵禁 小港機場 陳其邁 韓國瑜

延伸閱讀

財劃法爭議 藍綠攻防

藍要韓國瑜暫緩兩法公告 綠委郭國文酸心虛：亂修法後遺症

柯建銘揚言罷免韓國瑜 傅崐萁：不要天天恐嚇國會議長

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

相關新聞

高雄YouBike電動輔助車供不應求 市府砸8千萬增1300輛

高雄YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助，民眾省力之下借用率更高，每日平均周轉率高達8.5次，相較一般車周轉...

陳其邁為高雄爭取第二座國際機場 韓國瑜也曾提過

高雄小港國際機場存在宵禁問題，高雄市長陳其邁近日向中央爭取興建高雄第二國際機場，建議在南星計畫區闢建全新機場，立法院長韓...

影／高雄某小學三角錐圍校地行人怨無路可走 校方：防汽機車切入

高雄市北區一所私立小學門口馬路被學校用三角錐跟禁止線封住，導致沒有行人道可走，引發民眾抱怨，「太離譜了，這要怎麼走？」校...

陳其邁穿新夾克談願景 盼台積電進駐後加速產業轉型

今天是2024年的最後一天，今早高雄市長陳其邁穿上市府團隊新夾克談明年展望。他表示，今年經歷4個颱風，祈求明年風調雨順，...

高市國小校門圍三角錐礙人通行 Google拍得一清二楚

高雄市鼓山區明誠國小以三角錐圍起校門前的通道，引起路人抱怨把行人穿越道「封得死死的」，難以通行。今天警方勘查，發現校方圍...

高鐵延伸屏東遭批政治喊價 專家：不該是「既定政策」

高鐵南延拍板採高雄方案，進入高雄車站後抵屏東六塊厝站，後續啟動綜合規畫和二階環評作業；台灣鐵道暨國土規劃學會批是「政策喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。