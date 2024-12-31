陳其邁為高雄爭取第二座國際機場 韓國瑜也曾提過

高雄小港國際機場存在宵禁問題，高雄市長陳其邁近日向中央爭取興建高雄第二國際機場，建議在南星計畫區闢建全新機場，立法院長韓國瑜擔任高雄市長期間也曾提過闢建一座24小時起降的雙跑道機場，地點選在高雄縣市合併前曾評估過的彌陀蓋新機場。

小港機場位處人口稠密區，為兼顧居民生活品質，1989年起實施宵禁，凌晨0時至6時30分禁止飛機起降，在談880億元機場擴建案時就不斷被討論。上月一架虎航班機，原從越南峴港飛高雄，延誤起飛後碰上小港機場宵禁時間改飛台北。

2019年前市長韓國瑜曾在議會指出，小港機場跑道只有3150公尺，高雄未來需要一座24小時、雙跑道機場，彌陀具備雙跑道場地，約需經費3千至4千億元。

韓國瑜去年底到高雄小港為立委候選人李明璇助選，再度表示，小港機場跑道僅3150公尺，沒辦法停波音747、不能飛歐美非常可惜，他曾想把小港機場賣掉，錢用來打通小港、前鎮交通，未來在岡山空軍官校的飛機廠開國際航道，可是沒有中央力量，沒辦法做。

有關新機場選址問題，陳其邁提南星計畫區，韓國瑜則提過彌陀、屏東機場及岡山空軍機場。