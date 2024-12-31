屏東縣警界人事異動26人 偵查隊長大風吹
屏東縣警局今發布人事異動26人。其中屏東分局偵查隊長、東港分局偵查隊長，今年11月均升任屏縣刑警大隊副大隊長，偵查隊長懸缺至今，這波人事異動，屏東分局偵查隊長由潮州分局偵查隊長石加宏接任、東港由刑大偵三隊長葉憲威接任，連帶牽動偵查隊長調動。
屏東縣警局轄下7個分局偵查隊長，屏東縣刑警大隊有偵一、偵二、偵三隊與科偵隊，共11個偵查隊長，這次調動連帶牽動分局偵查隊長調任，除了屏東、東港偵查隊長異動，恆春分局偵查隊長段榮金接任潮州分局偵查隊長。恆春分局偵查隊長由偵二隊長孔立偉接任。偵二隊長由潮州偵查隊副隊長鄭福彬接任。
2022年時任恆春分局偵查隊長邱星澤被網路靠北警察爆料，與包廂女子親密互動摸胸照，當時被記過並調整非主管職務，這次由刑大偵二隊警務員調任刑大偵三隊隊長。
屏東縣警局發布26名職務調整：
(一)本局防治科股長林國祥調任本局督察科股長。
(二)內埔分局第一組組長左新明調任本局防治科股長。
(三)內埔分局勤務指揮中心主任林玉海調任內埔分局第一組組長。
(四)東港分局第三組組長許振和調任東港分局勤務指揮中心主任。
(五)東港分局勤務指揮中心主任陳秋巖調任東港分局第三組組長。
(六)潮州分局第一組組長賴景山調任潮州分局第三組組長。
(七)潮州分局勤務指揮中心主任林金照調任潮州分局第一組組長。
(八)潮州分局第三組組長陳光亮調任潮州分局第四組組長。
(九)潮州分局第四組組長林居明調任潮州分局勤務指揮中心主任。
(十)里港分局第一組組長謝忠銘調任里港分局第四組組長。
(十一)里港分局第三組組長陳志榮調任里港分局第一組組長。
(十二)里港分局勤務指揮中心主任郭繁昌調任里港分局第三組組長。
(十三)里港分局第四組組長陳豐盛調任里港分局勤務指揮中心主任。
(十四)里港分局警備隊隊長蘇文進調任屏東分局警備隊隊長。
(十五)屏東分局警備隊隊長林玉龍調任內埔分局警備隊隊長。
(十六)內埔分局警備隊隊長巴龍祥調任里港分局第五組組長。
(十七)里港分局第五組組長林中安調任東港分局第五組組長。
(十八)枋寮分局第一組組長曾政國調任枋寮分局第三組組長。
(十九)枋寮分局第三組組長林銘煌調任枋寮分局第一組組長。
(二十)本局刑事警察大隊警務員張欣政調任恆春分局第一組組長。
(二十一)潮州分局偵查隊隊長石加宏調任屏東分局偵查隊隊長。
(二十二)本局刑事警察大隊偵查第三隊隊長葉憲威調任東港分局偵查隊隊長。
(二十三)恆春分局偵查隊隊長段榮金調任潮州分局偵查隊隊長。
(二十四)本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長孔立偉調任恆春分局偵查隊隊長。
(二十五)本局刑事警察大隊偵查第二隊警務員邱星澤調任該大隊偵查第三隊隊長。
(二十六)潮州分局偵查隊警務員兼副隊長鄭福彬調任本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。
統一訂於2025年1月3日星期五下午2時前辦理交接（到任）。
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