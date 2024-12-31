快訊

柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」遭蔡壁如戳破 橘子ATM存鉅款疑星國密會鐵證

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

萬丹紅豆牛奶節登場 精彩跨年迎2025

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供

屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，跨年晚會匯聚音樂、表演與煙火，演出陣容更是星光熠熠，蘇宥蓉、陳孟賢、向蕙玲、周莉文、盧彤恩、潘俊男、吳美琳及林曉培等人將帶來精彩演出，主辦單位還推出「萬丹紅豆牛奶節」活動，推廣當地的特色農產品與文化體驗，現場還發送免費紅豆豆奶、紅豆鹹粿、紅豆冰棒等在地特色美食。萬丹鄉公所指出，為期兩天的活動中，預計有1萬人次品嚐到萬丹的在地美味，充分展現了地方社區的凝聚力與創意。

萬丹鄉長李建霖表示，迎接充滿希望的2025年，特地在年底規劃一系列跨年活動，包括「阿公阿嬤活力秀」，「親子風箏比賽」以及創意市集等，就是要推廣萬丹盛產的紅豆與鮮奶等農產品，此外2025萬丹跨年晚會是屬於全鄉的重要慶典，希望透過這場盛會凝聚人心、展望未來，期待萬丹在新的一年繼續發光發熱。

屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，主辦單位舉辦紅豆牛奶節推廣當地農產品。圖／萬丹鄉公所提供

創意市集 萬丹 跨年晚會

延伸閱讀

現在是倒數的時刻！木棉花年末「MyGO!!!!!馬拉松」邀請大家跨年一起Go

市府默許了？高雄跨年晚會遭野餐墊佔位 民眾怒批「亂丟垃圾」

別只記得跨年…沒繳「1費用」 過了今天最高恐噴3000元

嘉義市跨年晚會6小時不斷電演唱 脆樂團怪物星人壓軸演出

相關新聞

市府默許了？高雄跨年晚會遭野餐墊佔位 民眾怒批「亂丟垃圾」

高雄跨年晚會今晚登場，邀來徐佳瑩、盧廣仲和2NE1成員SANDARA PARK等人演唱，但舞台下方空地卻被發現已連續多日...

屏東縣警界人事異動26人 偵查隊長大風吹

屏東縣警局今發布人事異動26人。其中屏東分局偵查隊長、東港分局偵查隊長，今年11月均升任屏縣刑警大隊副大隊長，偵查隊長懸...

另類迎2025新年 騎士追南橫公路台20線25公里處里程牌

今天是2024年最後一天，不少人準備跨年迎接2025年，有民眾專程前往南橫公路尋找台20線25公里處的里程牌，因為數字代...

高雄萬大88遙控車場重新啟用 「跑道平整」玩家不怕翻車

高市水利局投入150萬元，重新整修大寮區高屏溪高灘地的萬大88遙控車場，為玩家提供一個專業且多樣化的越野賽車場地。水利局...

綠鬣蜥屏東連年捕捉全台之冠 移除訓練課2025年有5場次

綠鬣蜥氾濫，屏東縣近5年捕捉數量全台之冠，今年捕捉數量逾4.4萬隻，再創新高。縣府30日辦綠鬣蜥移除課程，150名額5分...

2025高雄運動品牌賽事大賞 3主軸揪全民做運動　

高雄市運動發展局今發布「2025高雄運動品牌賽事大賞」，年度品牌運動分為「經典賽事」、「全民參與」、「族群友善」三大主軸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。