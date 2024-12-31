萬丹紅豆牛奶節登場 精彩跨年迎2025
屏東縣「2025萬丹跨年晚會」將於今晚登場，跨年晚會匯聚音樂、表演與煙火，演出陣容更是星光熠熠，蘇宥蓉、陳孟賢、向蕙玲、周莉文、盧彤恩、潘俊男、吳美琳及林曉培等人將帶來精彩演出，主辦單位還推出「萬丹紅豆牛奶節」活動，推廣當地的特色農產品與文化體驗，現場還發送免費紅豆豆奶、紅豆鹹粿、紅豆冰棒等在地特色美食。萬丹鄉公所指出，為期兩天的活動中，預計有1萬人次品嚐到萬丹的在地美味，充分展現了地方社區的凝聚力與創意。
萬丹鄉長李建霖表示，迎接充滿希望的2025年，特地在年底規劃一系列跨年活動，包括「阿公阿嬤活力秀」，「親子風箏比賽」以及創意市集等，就是要推廣萬丹盛產的紅豆與鮮奶等農產品，此外2025萬丹跨年晚會是屬於全鄉的重要慶典，希望透過這場盛會凝聚人心、展望未來，期待萬丹在新的一年繼續發光發熱。
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