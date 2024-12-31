另類迎2025新年 騎士追南橫公路台20線25公里處里程牌

今天是2024年最後一天，不少人準備跨年迎接2025年，有民眾專程前往南橫公路尋找台20線25公里處的里程牌，因為數字代表著西元2025年的到來。一名重機騎士說，「到2040年都可到南橫迎新年」。

「跑南橫與里程牌合照後，還能到啞口迎曙光。」邱姓騎士說，他和朋友從2021年開始跑南橫迎接新年，因為南橫是台20線，里程數也從0到40公里，所以就可玩數字之旅，過2024走1公里完成跨年迎接2025。

迎接2025年，民眾選擇許多方式來慶祝新年，有人參加跨年晚會活動，也有人在餐廳酒吧與好友同歡，但有熱血騎士專門跑南橫公路尋找台20線25公里處的里程牌，代表象徵2025年，非常另類。

台20線25公里位於長青祠下方停車場旁，非常容易辨識也好停車，往上走就是增加公里數，從26里一直到40公里，最後能抵達海拔最高點2722公尺的啞口，迎接第一道曙光。