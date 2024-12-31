高雄萬大88遙控車場重新啟用 「跑道平整」玩家不怕翻車
高市水利局投入150萬元，重新整修大寮區高屏溪高灘地的萬大88遙控車場，為玩家提供一個專業且多樣化的越野賽車場地。水利局說，這次整修邀請地方遙控車玩家共同參與溝通與設計，甚至因為跑道施工後平整度無法達到要求，2度刨除瀝青鋪面重新施作。玩家說，現在跑道平整專業，「是大家期待的競速空間」。
水利局表示，萬大88遙控車場總面積約2000平方公尺，整修前為瀝青混凝土鋪面，由於長期使用及年久失修，場地表面已出現老舊破損情況，不僅降低玩家的使用體驗，也失去競速樂趣。
這次整修過程中水利局與多位車友們密切聯繫現勘，並參訪國內既有場地使用經驗，汲取各方意見及建議後，進行規劃設計並重新刨鋪瀝青混凝土鋪面及賽道緣石，提升賽車跑道的平整度及耐用性，讓玩家體驗多種操控樂趣，入門及進階型玩家都可共同使用。
高雄市遙控賽車協會理事長陳俊雄說，遙控車價格約5萬元甚至6萬元，時速可達70公里以上，若跑道不平整或有坑洞，會導致遙控車失控噴飛，翻車一次的修理費用要花好幾千元；萬大88遙控車場的跑道目前的平整度良好，受到玩家好評。
萬大88遙控車場已完工並重新開放，遙控車愛好者可來體驗。水利局強調，場域嚴禁腳踏車、機車、滑輪等非遙控車輛進入，呼籲民眾共同維護場地完整性，讓所有玩家在全新的場地中享受競速的快感與樂趣。
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