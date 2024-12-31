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市府默許了？高雄跨年晚會遭野餐墊佔位 民眾怒批「亂丟垃圾」
高雄跨年晚會今晚登場，邀來徐佳瑩、盧廣仲和2NE1成員SANDARA PARK等人演唱，但舞台下方空地卻被發現已連續多日遭人用「野餐墊」佔位，佔位者還說「移動者報警處理」，數百坪空地遭數十張野餐墊占據，網友怒批「根本亂丟垃圾」；主辦方高雄市新聞局則默許此行為，僅說不強制要求清場禁止排隊，請警力加強巡邏。
高雄跨年晚會今日登場，不只邀來金曲歌后徐佳瑩壓軸倒數，倒數後再由音樂鬼才盧廣仲嗨唱到凌晨1點，更邀請K-POP傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK獻出台灣跨年首秀；但日前有多名民眾在網路抱怨，演唱會台下遭佔位，許多歌迷直接用野餐墊蓋在地面上，並寫上紙條稱「佔位中」。
根據社群照片，高雄跨年舞台下方空地被用封箱膠帶「貼滿」許多野餐墊，野餐墊上還有紙條稱「這裡有人，請不要移動」、「移動者報警處理」、「佔位7人」等內容，昨晚也有許多人已搭帳篷露宿現場；PO文者怒酸「一年一次搶頭香概念？」在網路引發討論，不少人認為佔位應是本人需至現場，主辦方高雄市政府應訂定排隊流程。
許多網友留言稱「今天來去通通撿走」、「這裡是難民收容所嗎」、「呼叫清潔隊，收垃圾了」、「主辦方強硬一點，這種丟臉的事就不會有」、「這樣算亂丟垃圾」；高市新聞局表示，高雄目前晝夜溫差大，夢時代位於亞洲新灣區靠近港邊，體感溫度將會更低，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，亦呼籲粉絲們多注意自身安全及保暖，平安度過溫馨的跨年夜。
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