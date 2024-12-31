2025高雄運動品牌賽事大賞 3主軸揪全民做運動　

高雄市運動發展局今發布「2025高雄運動品牌賽事大賞」，年度品牌運動分為「經典賽事」、「全民參與」、「族群友善」三大主軸，局長侯尊堯表示，盼藉由運動賽事推廣，鼓勵民眾參與運動。

侯尊堯指出，2025年初開始，高雄將迎來多場經典國際賽事，首先由高雄經典路跑賽事-高雄富邦國際馬拉松率先開跑，1月11日至12日熱鬧舉辦，搭配經典回歸蚵仔寮競賽路線、恐龍田徑大賽、恐龍親子路跑、動物嘉年華、夜市美食補給站，同時感受高雄獨特山海河港美景及熱情友善的馬拉松。

國際自由車環台賽高雄站，3月從佛陀紀念館出發，共計24支隊伍，超過100位國際菁英；另，配合高雄楠梓地區足球聚落成形，打造東亞足球訓練基地，7月暑假檔期將辦理「2025福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」。

「2025高雄羽球大師賽」及「2025年自由潛水、蹼泳世界盃室內泳池巡迴賽」等2項國際級賽事在9月登場，屬於世界級別賽事，將匯集超過20個國家菁英同場競技。

運發局說明，第二大主題為全民參與類賽事，由2025高雄愛河端午龍舟嘉年華打頭陣，結合端午節慶辦理競技、傳統龍舟，活動地點於愛河登場，結合周邊美食攤位、體驗活動吸引人潮參與，創造運動觀光產值，打造南臺灣水上運動嘉年華。

此外，2025高雄舞蹈節活動再度回歸，暑假檔期「2025花露露的童樂節-花露露的迷你拔河」，召集拔河小將聚集衛武營一起與花露露熱血拉繩子，還有多元文化運動嘉年華、壽山越野車樂活賽、單車運動樂活計畫左營單車挑戰百里快樂行、「全國登山日」高雄小百岳計畫等。

運發局表示，第三大為族群友善賽事，除積極推廣關注度及可看性高經典賽事及全民運動賽事外，也推廣運動平權及無差別全齡運動，3月份睽違20年再度回到高雄舉辦「2025年全國原住民族運動會」，賽事於3月21日至24日舉行，將有9000多名全國原住民好手齊聚。

另，「高雄市身心障礙運動會」讓身障者培養終生運動的習慣；「愛運動*動無礙」系列活動落實族群運動平權，跨越界限運動體驗，以及原住民族傳統體育競技教育推廣暨競賽及大手牽小手-親子運動趣等課程，讓全民都愛上運動。