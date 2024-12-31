綠鬣蜥屏東連年捕捉全台之冠 移除訓練課2025年有5場次

綠鬣蜥氾濫，屏東縣近5年捕捉數量全台之冠，今年捕捉數量逾4.4萬隻，再創新高。縣府30日辦綠鬣蜥移除課程，150名額5分鐘秒殺；農業處長鄭永裕說，2025年還會開辦5場次，其中1月兩場，在東港、恆春各有一場。

昨天首場綠鬣蜥移除訓練課程，民眾參與踴躍，縣府邀請台灣爬行類動物保育協會財務長蔡世彬授課，蔡世彬是屏東科技大學野保所教授陳添喜的學生，研究綠鬣蜥，全台綠鬣蜥調查研究，分享捕捉綠鬣蜥實務經驗。

民眾關心捕捉綠鬣蜥如何不要受傷，捕捉綠鬣蜥的方法、注意事項，大家圍在老師身旁專注聆聽，也實際操作製作線圈套索，老師採用綠鬣蜥布偶作為示範。

由於綠鬣蜥移除政策，林業及自然保育署有相關指引，擴大民眾參與，但要完成訓練課程才可以捕捉，農業處指出，確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程的學員在接受訓練後，必須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。

鄭永裕說，綠鬣蜥移除獎勵，因林業署要研發相關軟體，登入APP才可兌換，APP尚未開發前銜接期，屏東縣仍採現行方式，民眾捕捉後兌換農產品，明年一月起，民眾捕捉綠鬣蜥不能送到潮州、屏東消防分隊，請民眾送到動物之家兌換。