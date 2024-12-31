24小時貨機起降需求迫在眉睫 陳其邁籲啟動南星機場
高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，高市府爭取在南星計畫區興建新機場。市長陳其邁今天進一步表示，高雄對於24小時貨機起降機場的需求迫在眉睫，希望中央考量區域平衡發展及大南方國際航班客貨運需求，及早規畫南星國際機場。
上月行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁曾當面爭取24小時國際機場，後來更在議會質詢時透露，市府團隊認為，南星計畫區是好的選擇。
有關新機場規畫案，市長陳其邁今早在市府受訪指出，長期來看大南方發展，產業聚落成形，從嘉義、台南、高雄及未來屏東半導體設備材料大廠進駐，逐漸蓄積累積在產業、人員往來及觀光等層面，時機已經逐漸成熟。
陳其邁說，更重要是貨運，高雄對於24小時貨機起降的標準機場需求已經迫在眉睫，以小港機場現有的貨運容量來看，預估未來成長已經超過過去預期，希望中央考量區域平衡發展及大南方國際航班客貨運需求，能夠及早規畫南星國際機場，讓大南方更快速跟國際鏈結，促進觀光產業發展。
南星計畫區位在小港區大林蒲海岸的填海造陸計畫範圍，南星計畫區始於1980年，向海外延伸3公里，全部面積約3000公頃，南星起初是為放置爐石等工業或工程廢棄物而設置，過去也曾評估過蓋機場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言