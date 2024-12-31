24小時貨機起降需求迫在眉睫 陳其邁籲啟動南星機場

高雄小港國際機場因宵禁問題發展受限，高市府爭取在南星計畫區興建新機場。市長陳其邁今天進一步表示，高雄對於24小時貨機起降機場的需求迫在眉睫，希望中央考量區域平衡發展及大南方國際航班客貨運需求，及早規畫南星國際機場。

上月行政院長卓榮泰南下高雄視察機場新航廈計畫，陳其邁曾當面爭取24小時國際機場，後來更在議會質詢時透露，市府團隊認為，南星計畫區是好的選擇。

有關新機場規畫案，市長陳其邁今早在市府受訪指出，長期來看大南方發展，產業聚落成形，從嘉義、台南、高雄及未來屏東半導體設備材料大廠進駐，逐漸蓄積累積在產業、人員往來及觀光等層面，時機已經逐漸成熟。

陳其邁說，更重要是貨運，高雄對於24小時貨機起降的標準機場需求已經迫在眉睫，以小港機場現有的貨運容量來看，預估未來成長已經超過過去預期，希望中央考量區域平衡發展及大南方國際航班客貨運需求，能夠及早規畫南星國際機場，讓大南方更快速跟國際鏈結，促進觀光產業發展。

南星計畫區位在小港區大林蒲海岸的填海造陸計畫範圍，南星計畫區始於1980年，向海外延伸3公里，全部面積約3000公頃，南星起初是為放置爐石等工業或工程廢棄物而設置，過去也曾評估過蓋機場。