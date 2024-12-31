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高鐵左營站停車場外環道3月科技執法 違規車牌被抓包

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高鐵左營站每逢假日4樓停車場外環道路接送臨停違規車多，甚至綿延到國道影響交通；鐵路警察架設5處科技執法，自明年3月1日啟用。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站每逢假日4樓停車場外環道路接送臨停違規車多，甚至綿延到國道影響交通；鐵路警察架設5處科技執法，自明年3月1日啟用。記者石秀華／翻攝

高鐵左營站每逢假日4樓停車場外環道路接送臨停違規車多，甚至綿延到國道影響交通；鐵路警察架設5處科技執法，自明年3月1日啟用，以取締紅、黃線違停車為主，臨停以3分鐘為限，螢幕會顯示「違規車號請駛離」，駕駛人要注意，以免挨罰。

鐵路警察高雄分局為防制交通事故，並減少交通違規造成高鐵左營站區周邊道路行車影響，已在4樓停車場外環道路完成建置科技執法設備，分別在東南側銜接國道10號路段後段、臨停接送區外側、西南側往國道10號路段、東南側銜接國道10號路段前段以及臨停接送區內側等5處地點設置。

警方指出，建置科技執法設備執法重點將以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，凡是有違規停車情形，螢幕會顯示「某某車輛的車牌已違規，請駛離」，違規者系統會判定違規擷取畫面，臨停以3分鐘為限，高鐵左營站亦配置保全人員疏導，左營分駐所亦有警力在現場進行交通疏處。

警方指出，為避免部分民眾未熟稔路況，使駕駛人習慣建置後的科技執法交通環境，自即日起至明年2月28日止為宣導期，明年3月1日起5處科技執法將正式上路執法取締，違者將依道路交通處罰條例處300至1200元罰鍰。

鐵路警察在高鐵左營站4樓停車場外環道路建置科技執法設備執法，將以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，凡是有違規停車情形，螢幕會顯示「某某車輛的車牌已違規，請駛離」。圖／讀者提供
鐵路警察在高鐵左營站4樓停車場外環道路建置科技執法設備執法，將以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，凡是有違規停車情形，螢幕會顯示「某某車輛的車牌已違規，請駛離」。圖／讀者提供
鐵路警察在高鐵左營站4樓停車場外環道路建置科技執法設備執法，將以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，凡是有違規停車情形，螢幕會顯示「某某車輛的車牌已違規，請駛離」。圖／讀者提供
鐵路警察在高鐵左營站4樓停車場外環道路建置科技執法設備執法，將以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，凡是有違規停車情形，螢幕會顯示「某某車輛的車牌已違規，請駛離」。圖／讀者提供

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