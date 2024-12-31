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「以住代護」政策釀爭議…左營眷村餐館 被投訴擾鄰

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄報導

高雄市眷村首創「以住代護」政策，邀民宿、餐飲、書店及文創產業進駐活化，位在左營建業新村的某餐酒館每到假日卻開放包場辦趴到深夜，常有酒客衝突、喧鬧等脫序行為，干擾住戶安寧。文化局回應，將記點警告，3次以上依規定解約。

近日有民眾反映，酒客在左營建業新村餐酒館店前喧嘩、嬉鬧，音量在寧靜住宅區更加凸顯。且餐酒館每到假日開放包場，客人酒後衝突，干擾住戶安寧，報警仍不見改善。

建業新村原是廢棄眷村，經高市文化局接管，採取以住代護方案，開放申請修建並營業。議員白喬茵說，政府活化眷村，業者自願進駐修建，當初的美意是希望透過低租金、長租約吸引商家進駐，活化在地，但去年底到今年卻發生多次餐酒館妨害安寧事件。

文化局指出，左營眷村推動「以住代護」計畫11年，約進駐60戶。其中建業新村被控喧嘩的餐廳，依契約可營業至晚間10點，12月28日晚間經通報，有超時及噪音擾鄰情形，已要求改善，違規記點3次以上得以解約。

文化局 眷村 記點

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