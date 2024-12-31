屏東國際棒球場 拚2027年完工

屏東縣國際棒球場工程4度流標，昨天終於動土，總經費逾25.8億元，將建1.5萬個席位，也規畫生態滯洪池、景觀公園、停車場及周邊道路設施，預計2027年完工，中華民國棒球協會期待球場啟用後，帶動高屏地區的連結與交流。

屏東縣國際棒球場位於屏東高鐵特定區，教育部長鄭英耀等嘉賓出席動土，中華民國棒球協會副理事長趙士強期許屏東國際球場蓋好後，帶動屏東發展。中華職棒球員吳俊偉說，希望棒球場蓋好後，他還是球員，可以在屏東土地投球，表現給大家看。

屏東縣長周春米說，屏東棒球發展早，昔有「南美和、北華興」之稱，棒球之於屏東及台灣的情感，其他國家沒有得比。屏東國際棒球場由前縣長潘孟安籌畫，老縣長蘇貞昌任行政院長時改至高鐵特定區，預算也由10多億元增加到25億元，千呼萬喚終於出來。

屏縣府表示，為爭取職棒賽事重回屏東，縣府積極打造能辦理全國性賽事的標準棒球場。

新建的屏東國際棒球場坐落在高鐵屏東車站都市計畫運動公園用地內，可容納1.5萬人，規畫生態滯洪池、景觀公園、停車場設施，中央將補助7.5億元，未來球場北側為運動休閒園區2期用地，南側將興建屏東高鐵站。