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仿效日本關西 高雄提案蓋新機場

聯合報／ 記者王昭月黃婉婷／連線報導

近日傳高雄市長陳其邁已向行政院長卓榮泰建議，仿效日本關西和香港赤鱲角，抽土填砂造陸1100公頃新建高雄國際機場。政院人士昨指出，相關構想在初步討論階段，現階段持續推進擴建高雄小港機場計畫，並持開放態度，為台灣均衡發展研議各項方案。

據指出，陳其邁11月下旬就向卓榮泰提出「高雄港洲際外海填海造陸，興建國際機場可行性初步評估」，新機場規畫在經濟部產業園區南西南方位、高屏溪出海口外海，劃設長方形土地以抽砂造陸完成機場基地。

政院人士表示，在行政院大南方新矽谷計畫，和高屏嘉南的S科技廊帶的政策目標下，高雄小港機場肩負台灣科技與對外門戶的重責。為實踐「均衡台灣」理念，行政院除加速趕工桃園國際機場第3航廈工程，希望2025年中啟用北登機廊廳，亦推動高雄小港機場新航廈建設工程，第一期建設2021年核定，預計2032年完成，屆時小港機場年容量將可達1650萬人次，至於「高雄國際機場」相關構想，目前在初步討論階段。

新建高雄國際機場一事，高雄廿多年來數度被提，始終未有定論。日前有志競選下屆高雄市長的民進黨立委邱議瑩再度拋出議題，指自己會全力爭取在高雄南星計畫區爭取新的高雄國際機場，作為參選市長重點政見。邱議瑩提的「南星計畫區」與日來行政院研議的高雄國際機場用地，不謀而合。

市府官員透露，行政院長卓榮泰日前即南下高雄與高雄市長陳其邁私下前往會勘，當地距中油七接，大林蒲新材料循環園區都近。

小港機場 行政院

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