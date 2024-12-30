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連江縣警察局北竿警察所搬遷 提升警勤環境

中央社／ 連江縣30日電

連江縣警察局北竿警察所老舊，搬遷到經整修的前北竿衛生所，連江縣長王忠銘今天主持揭牌啟用。連江縣警察局長蕭欽杰表示，新廳舍具備基本機能，可提升警員生活環境。

王忠銘表示，他當副縣長時，發現當時北竿警察所內仍有戰地政務時期家具，及廳舍老舊、空間不足問題等；今年向中央政府爭取約新台幣800萬元整修舊衛生所，揭牌啟用實屬不易，感謝各界協助。

他說，期望新北竿警察所能提供員警安全舒適工作場所，為鄉親創造更友善洽公空間，也希望警察持續努力治安、交通，提供更好服務。

蕭欽杰告訴中央社記者，新啟用北竿警察所為3層樓建築，具基本機能並設宿舍等，而新設偵訊室是由前衛生所X光室改建，所長室以前是病房。

王忠銘 衛生所 警察

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