快訊

濟州航空釀179死…引搭機恐慌！ 全球最安全航空名單曝「台灣1家上榜」

獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

高鐵左營站外環道路設科技執法 114年3月上線取締

中央社／ 高雄30日電
高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，即日起至民國114年2月28日前為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締。（警政署鐵路警察局提供）中央社
高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，即日起至民國114年2月28日前為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締。（警政署鐵路警察局提供）中央社

高鐵左營站4樓停車場外環道路科技執法設備建置完成，鐵路警察局表示，明年2月28日前為宣導期，3月1日起正式上線執法取締，提醒民眾遵守交通規則，避免違規遭罰。

警政署鐵路警察局今天發布新聞稿指出，為防制交通事故並減少交通違規，造成站區周邊道路行車影響，高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點有5處，分別為東南側銜接國道10號路段後段、臨停接送區外側、西南側往國道10號路段、東南側銜接國道10號路段前段及臨停接送區內側。

警方表示，這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，並在鐵路警察局官網公告，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時讓駕駛人習慣建置後交通環境，即日起至明年2月28日為宣導期，同年3月1日起正式上路執法取締，將由系統判定違規擷取畫面，違者將依道路交通管理處罰條例處新台幣300元至1200元罰鍰。

警方指出，建置科技執法是為導正及嚇阻部分違規駕駛人不良習慣，達到防制交通事故及維護站區道路順暢，提醒民眾接送旅客時務必遵守相關交通規則，應禮讓營造友善用路環境，避免違規遭罰，另高鐵左營站停車場提供30分鐘內免費服務，民眾可多加利用。

交通事故 科技執法 警察 高鐵 高雄市

延伸閱讀

高鐵元旦發1.2萬激勵金 再推「高鐵一路養」每胎補10萬

敬老票陪伴者搭車也享半價？ 高鐵估：短收115.4億

中國CR450時速400公里 全球最快高鐵 京到滬僅2.5小時

觀察站／中國背債蓋這麼多高鐵 恐另類「產能過剩」

相關新聞

高鐵左營站外環道路設科技執法 114年3月上線取締

高鐵左營站4樓停車場外環道路科技執法設備建置完成，鐵路警察局表示，明年2月28日前為宣導期，3月1日起正式上線執法取締，...

屏東王船文化館3天近6萬人次參觀 典藏王船眾人驚豔

屏東縣王船文化館27日營運，吸引不少民眾參觀，開館3天湧入近6萬人次，其中懸掛在館內3樓壯觀的「典藏王船」是遊客必拍亮點...

屏東到宅月嫂服務暖心升級 2025年起流產媽媽納入服務

屏東縣府從2025年起升級到宅月嫂，新政策將申請時程提前至婦女懷孕滿4個月至新生兒出生前，並首創將懷孕滿20周（含）或胎...

財劃法修正屏東藍綠互嗆...藍批綠情勒 綠要蘇清泉下台

財劃法修正後，屏東縣藍綠隔空互嗆，繼民進黨屏東縣議會黨團上周開記者會批財劃法修法重北輕南分配不公。國民黨屏東縣黨部今開記...

影／高雄首波100名綠鬣蜥獵人完訓「賺外快還能除害」

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，為提升綠鬣蜥移除量能，開放民眾完成受訓後可參與綠鬣蜥移除工...

送別最後一道夕陽 大鵬灣、恆春關山限時限地落日美景

2024年即將結束，除了參加跨年活動與大家一起迎接新的一年，也有不少人選擇目送最後一道夕陽，告別即將過去的一年。屏東縣擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。