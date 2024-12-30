屏東王船文化館3天近6萬人次參觀 典藏王船眾人驚豔
屏東縣王船文化館27日營運，吸引不少民眾參觀，開館3天湧入近6萬人次，其中懸掛在館內3樓壯觀的「典藏王船」是遊客必拍亮點。王船文化館也引進誠品書店及東港特色的美食餐廳，透過王爺信仰與王船文化，帶動地方產業發展。
屏東縣政府表示，王船文化館現已成為東港新地標，將百年的迎王祭典文化結合新媒體科技，透過沉浸式劇場、文物，及國寶級匠師打造的典藏王船等展示，帶遊客身歷其境，深刻感受迎王文化特色與技藝傳承，「不用等三年就能看見王船。」
有遊客表示，曾經參加過東港迎王祭典，不過因人太多、距離太遠，根本無法細細欣賞王船的藝術文化之美。現在在王船館裡，近距離就能欣賞王船精美的雕刻及彩繪，還能從上下左右不同角度觀看，真的很感動。
另配合開幕慶活動推出溫王爺加持的「開館紀念香包御守」，每天限量販售800個，有民眾一大早7點就到現場排隊，3天2400個祈福御守全數秒殺完售；另外福汽彈珠汽水、東港限定櫻花蝦口味爆米花等伴手禮也同樣熱賣。
縣府文化處表示，王船館門票1月24日前均有優惠，全票特價99元，縣民優惠票30元，設籍東港、南州、琉球鄉民眾可免費入館。更多活動詳情，可查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。
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