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屏東到宅月嫂服務暖心升級 2025年起流產媽媽納入服務

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處從2010年開辦到宅月嫂，已累計完成超過3500次到宅月嫂，滿意度達九成以上。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處從2010年開辦到宅月嫂，已累計完成超過3500次到宅月嫂，滿意度達九成以上。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣府從2025年起升級到宅月嫂，新政策將申請時程提前至婦女懷孕滿4個月至新生兒出生前，並首創將懷孕滿20周（含）或胎兒500克以上小產媽媽納入公費補助，成為全國第一個照顧流產媽媽需求地方政府。屏東縣府社會處長劉美淑說，無論迎接新生命或面對生命無常，企盼為女性帶來溫暖力量。

社會處指出，避免過去因產後臨時申請而錯失服務情況，讓支持能發揮效益，2025年起，縣內產婦可在懷孕期間完成服務申請，確保月嫂服務在產後第一時間到位，協助媽媽快速進入恢復狀態，專心調理身體與照顧新生兒。一位新手媽媽分享，懷孕滿4個月就申請，流程很順暢，生產後月嫂即時到位，幫助產後休養，也讓全家都減輕負擔。

屏東縣政府首次將懷孕滿20周（含）或胎兒500克以上小產媽媽納入服務範圍，這項全國首創政策，填補現有生育服務中對特殊情境女性支持空白，提供產後女性生理與心理的雙重支持，讓面臨挑戰的媽媽不再孤單，能安心調養，逐步恢復身心狀態。

社會處表示，縣府從2010年開辦以來，已累計完成超過3500次到宅月嫂服務，滿意度達九成以上。從育兒指導到心理陪伴，幫助媽媽們建立信心，更為家庭在迎接新生命過渡期注入溫暖與支持。

縣長周春米說，不僅是解決生育過程現實需求，更是創造讓女性放心迎接生命旅程環境，創造女性就業機會。

社會處指出，2025年的政策升級，不僅回應媽媽們在生育過程中的實際需求，更為流產媽媽帶來支持。屏縣府持續精進到宅月嫂，強化月嫂專業能力培訓，擴大心理支持資源。

屏東縣政府 懷孕 新手媽媽

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